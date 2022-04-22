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22 апреля 2022, 17:38 0

Игры со спичками: школьник устроил пал в Амурской области

Платить штраф придется родителям

Игры со спичками: школьник устроил пал в Амурской области
Фото: pixabay.com

Накануне пожарные выезжали тушить пал сухой травы в селе Березовка Ивановского района. Виновником происшествия оказался ученик четвертого класса. Мальчишка, по его словам, просто пошалил.

По вине школьника огонь разгорелся на окраине села.

— Пожарные оперативно огонь затушили, предотвратив его распространение на жилые дома и надворные постройки. Виновник пожара установлен, с ним и родителями я провела беседу. Зачем взял спички, зачем поджигал траву, ребенок объяснить так и не смог. Просто пошалил. Пришлось ему рассказать, какими последствиями лично для него, для его родителей теперь обернется эта шалость. Материалы дела собраны и уже переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, – рассказала в телеграм-канале ГУ МЧС России по Амурской области Надежда Константинова, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ивановскому району.

Родителям мальчика грозит административное наказание в виде штрафа.

С начала действия пожароопасного периода на территории Амурской области установлено 12 виновников возникновения горения сухой растительности, все они привлечены к административной ответственности.

Важно!

Суммы штрафов в условиях особого противопожарного режима:

  • для физических лиц до 4 000 рублей;
  • для должностных лиц до 30 000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей до 40 000 рублей;
  • для юридических лиц до 400 000 рублей.

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#дети #МЧС #происшествия

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