Игры со спичками: школьник устроил пал в Амурской области

Накануне пожарные выезжали тушить пал сухой травы в селе Березовка Ивановского района. Виновником происшествия оказался ученик четвертого класса. Мальчишка, по его словам, просто пошалил.

По вине школьника огонь разгорелся на окраине села.

— Пожарные оперативно огонь затушили, предотвратив его распространение на жилые дома и надворные постройки. Виновник пожара установлен, с ним и родителями я провела беседу. Зачем взял спички, зачем поджигал траву, ребенок объяснить так и не смог. Просто пошалил. Пришлось ему рассказать, какими последствиями лично для него, для его родителей теперь обернется эта шалость. Материалы дела собраны и уже переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, – рассказала в телеграм-канале ГУ МЧС России по Амурской области Надежда Константинова, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ивановскому району.

Родителям мальчика грозит административное наказание в виде штрафа.

С начала действия пожароопасного периода на территории Амурской области установлено 12 виновников возникновения горения сухой растительности, все они привлечены к административной ответственности.

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Суммы штрафов в условиях особого противопожарного режима: