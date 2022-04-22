Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова помирились после скандала в прямом эфире

Прошлым летом в эфире канала «Матч ТВ» Губерниев бросил в адрес Бузовой цитату из книги про Карлсона, спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. Ольга шутки не поняла и подумала, что её обвиняют в пьянстве. Она расплакалась и заявила, что сильно обижена.

Ещё несколько месяцев знаменитости публично выясняли отношения. Постепенно скандал сошёл на нет, но помириться Ольга и Дмитрий смогли только недавно.

Они стали участниками пресс-конференции «Матч ТВ». Губерниев вошёл в студию с огромным букетом алых роз, произнёс торжественную речь с извинениями, подарил телеведущей книгу о Карлсоне и конфеты с коньяком.

Бузова простила коллегу и подарила Дмитрию билет на свой сольный концерт, который состоится этим летом. Комментатор оказался так польщён, что всю пресс-конференцию не выпускал его из рук.

Свою дружбу Бузова и Губерниев закрепили крепкими рукопожатиями и поцелуями в щёчку. Также они договорились когда-нибудь стать соведущими программы о спорте.