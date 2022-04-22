Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова помирились после скандала в прямом эфире
Губерниев извинился перед Бузовой за прошлогодний конфликт
В прошлом году встреча Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева закончилась крупным скандалом. Всё произошло во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ». Тогда Губерниев шуткой о коньяке обидел бывшую звезду «Дома-2», которая решила, что её обвиняют в пьянстве. Однако на днях телеведущие смогли помириться, сообщает Woman.
Прошлым летом в эфире канала «Матч ТВ» Губерниев бросил в адрес Бузовой цитату из книги про Карлсона, спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. Ольга шутки не поняла и подумала, что её обвиняют в пьянстве. Она расплакалась и заявила, что сильно обижена.
Ещё несколько месяцев знаменитости публично выясняли отношения. Постепенно скандал сошёл на нет, но помириться Ольга и Дмитрий смогли только недавно.
Они стали участниками пресс-конференции «Матч ТВ». Губерниев вошёл в студию с огромным букетом алых роз, произнёс торжественную речь с извинениями, подарил телеведущей книгу о Карлсоне и конфеты с коньяком.
Бузова простила коллегу и подарила Дмитрию билет на свой сольный концерт, который состоится этим летом. Комментатор оказался так польщён, что всю пресс-конференцию не выпускал его из рук.
Свою дружбу Бузова и Губерниев закрепили крепкими рукопожатиями и поцелуями в щёчку. Также они договорились когда-нибудь стать соведущими программы о спорте.
Просмотров всего: 363