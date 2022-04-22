Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
22 апреля 2022, 15:52 0

Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова помирились после скандала в прямом эфире

Губерниев извинился перед Бузовой за прошлогодний конфликт

Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова помирились после скандала в прямом эфире
Фото: fotkaew.ru

В прошлом году встреча Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева закончилась крупным скандалом. Всё произошло во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ». Тогда Губерниев шуткой о коньяке обидел бывшую звезду «Дома-2», которая решила, что её обвиняют в пьянстве. Однако на днях телеведущие смогли помириться, сообщает Woman.

Прошлым летом в эфире канала «Матч ТВ» Губерниев бросил в адрес Бузовой цитату из книги про Карлсона, спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. Ольга шутки не поняла и подумала, что её обвиняют в пьянстве. Она расплакалась и заявила, что сильно обижена.

Ещё несколько месяцев знаменитости публично выясняли отношения. Постепенно скандал сошёл на нет, но помириться Ольга и Дмитрий смогли только недавно.

Они стали участниками пресс-конференции «Матч ТВ». Губерниев вошёл в студию с огромным букетом алых роз, произнёс торжественную речь с извинениями, подарил телеведущей книгу о Карлсоне и конфеты с коньяком.

Бузова простила коллегу и подарила Дмитрию билет на свой сольный концерт, который состоится этим летом. Комментатор оказался так польщён, что всю пресс-конференцию не выпускал его из рук.

Свою дружбу Бузова и Губерниев закрепили крепкими рукопожатиями и поцелуями в щёчку. Также они договорились когда-нибудь стать соведущими программы о спорте.

Просмотров всего: 363

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


Общество

Выбор читателей за 23 апреля
Общество

Выбор читателей за 22 апреля
В России и мире

Надежда Бабкина высказалась о конфликте с Надеждой Кадышевой
В России и мире 3

Александр Семчев признался, что не хочет встречаться с внуками
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь