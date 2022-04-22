ФАС проверяет жалобы на резкий рост цен в Амурской области

В настоящее время управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Амурской области проводится анализ обоснованности повышения цен на офисную бумагу, растительное масло, яйца, сахар, корм для сельскохозяйственных животных.

На заседании антикризисного штаба, которое провёл губернатор Василий Орлов, руководитель регионального управления ФАС Александр Дегодьев доложил, что рейдовые мероприятия по торговым точкам продолжаются в ежедневном режиме.

Отдельное внимание сейчас уделяется проверкам по офисной бумаге. Изучается вся цепочка поставки от производителей до конечного потребителя. При этом региональное управление проводит анализ обоснованности темпов роста розничных цен на офисную бумагу, реализуемую одним из амурских предприятий. В случае установления нарушения ФАС будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Продолжается и работа горячей линии по номеру телефона: 216-577. С марта этого года на нее поступило более 770 обращений по вопросам повышения цен как на продукты питания, так и на промышленные товары.

— Поступающие звонки сотрудники ведомства обрабатывают также в выходные дни, организованы оперативные дежурства специалистов, – отметил Александр Дегодьев.

К слову, накануне в правительстве состоялось совещание, на котором обсуждали еще один экономический аспект, важный для жителей области, – цены на жильё.