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22 апреля 2022, 15:50 6

ФАС проверяет жалобы на резкий рост цен в Амурской области

Рейды проводят ежедневно

ФАС проверяет жалобы на резкий рост цен в Амурской области
Фото: pixabay.com

В настоящее время управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Амурской области проводится анализ обоснованности повышения цен на офисную бумагу, растительное масло, яйца, сахар, корм для сельскохозяйственных животных.

На заседании антикризисного штаба, которое провёл губернатор Василий Орлов, руководитель регионального управления ФАС Александр Дегодьев доложил, что рейдовые мероприятия по торговым точкам продолжаются в ежедневном режиме.

Отдельное внимание сейчас уделяется проверкам по офисной бумаге. Изучается вся цепочка поставки от производителей до конечного потребителя. При этом региональное управление проводит анализ обоснованности темпов роста розничных цен на офисную бумагу, реализуемую одним из амурских предприятий. В случае установления нарушения ФАС будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Продолжается и работа горячей линии по номеру телефона: 216-577. С марта этого года на нее поступило более 770 обращений по вопросам повышения цен как на продукты питания, так и на промышленные товары.

— Поступающие звонки сотрудники ведомства обрабатывают также в выходные дни, организованы оперативные дежурства специалистов, – отметил Александр Дегодьев.

К слову, накануне в правительстве состоялось совещание, на котором обсуждали еще один экономический аспект, важный для жителей области, – цены на жильё.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 дня назад

    Толку от этих проверок. Бензин лет десять проверяли, и ?

  • мыжго

    мыжго
    2 дня назад

    Скажите, почему на урале сахар по 75, а у нас 120?

  • Толбузянин

    Толбузянин
    2 дня назад

    А решения будут , или пальцем только грозим

  • Толбузянин

    Толбузянин
    2 дня назад

    Наш православный мир , яйцо куриное сейчас покупает "немного "дороже по моему,это разве по христиански?, стыдно должно быть нам всем , барыжить в такой праздник

  • Петро555

    Петро555
    1 день назад

    Толку та. Хоть раз УФАС вздрюкнула бизнесмена-барыгу, который специально завышает цену. Ан, нет. Ебанули бы штраф пару миллионов, другие бы задумались

  • Германн

    Германн
    1 день назад

    мыжго 4 часа назад

    Скажите, почему на урале сахар по 75, а у нас 120?

    Задницу подними с дивана и иди купи в Самбери по 75.

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