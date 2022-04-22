Боксёр Майк Тайсон избил надоедливого фаната в самолёте

Очевидцы сообщают, что перед вылетом потерпевший сфотографировался со спортсменом, однако позже стал приставать к Тайсону с разговором. Бывший боксер попросил фаната оставить его в покое, но мужчина продолжал попытки завязать беседу.

В результате спортсмен не выдержал и несколько раз ударил навязчивого молодого человека. По словам свидетелей, потерпевший был пьян. Мужчине оказали медицинскую помощь, после чего он обратился в полицию.

Это уже не первый подобный инцидент с участием боксёра. В 1999 году спортсмена приговорили к году тюрьмы и общественным работам за избиение участников ДТП. В 2004 году за участие в уличной драке он также был приговорён к общественным работам. В 2009 году Тайсона арестовали за нападение на фотографа в аэропорту, однако тогда спортсмен избежал наказания.

Как пишет Lenta.ru, Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе с 1987 по 1990 год. В профессиональном боксе он одержал 50 побед при шести поражениях.