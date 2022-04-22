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22 апреля 2022, 16:44 0

В Амурской области заключили под стражу братоубийцу

Мужчина пришёл в полицию сам

В Амурской области заключили под стражу братоубийцу
Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя села Томичи Белогорского района. Мужчина убил брата и пришёл в полицию с повинной, сообщили в региональном управлении СК.

Задержанный рассказал, что в ночь на 15 апреля 2022 года они с братом вместе распивали алкогольные напитки. Во время застолья началась ссора, тогда младший брат избил своего старшего родственника черенком от лопаты. После драки мужчины покурили и выпили воды, а затем 66-летний амурчанин потерял сознание. Задержанный занёс брата в дом и обнаружил, что тот не подаёт признаков жизни. Утром мужчина сам пришёл в полицию с повинной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», обвиняемый находится под стражей.

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#Белогорск #криминал #происшествия

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