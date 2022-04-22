Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
22 апреля 2022, 16:16 1

Сообщение о минировании сорвало публичные слушания в Чигирях

Полиция занялась расследованием

Сообщение о минировании сорвало публичные слушания в Чигирях
Фото: pixabay.com

Публичные слушания должны были состояться в чигиринском Доме культуры «Эдельвейс» 21 апреля в 19:00, но сообщение о минировании сорвало мероприятие, сообщается в телеграм-канале Чигиринского сельсовета.

Полиция уже занялась расследованием. О месте и времени проведения повторных публичных слушаний «О преобразовании муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав муниципального образования Благовещенский район Амурской области и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» участникам пообещали сообщить позднее.

Просмотров всего: 476

#Благрайон #происшествия

распечатать


Происшествия

Трое амурчан задержаны за незаконную рубку деревьев в Шимановском лесничестве
Происшествия

Благовещенские полицейские нашли подростка, укравшего телефон у ребёнка
Происшествия 1

В пожаре на тверском оборонном предприятии погибли шесть сотрудников
Происшествия

Игры со спичками: школьник устроил пал в Амурской области
Комментарии
Показать все (1)
  • LT

    LT
    2 дня назад

    дайте больше инфы мы сами расследуем. но скорее всего виновных не выдадем.

    так о чем конкректно было слушание?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь