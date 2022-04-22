Сообщение о минировании сорвало публичные слушания в Чигирях

Публичные слушания должны были состояться в чигиринском Доме культуры «Эдельвейс» 21 апреля в 19:00, но сообщение о минировании сорвало мероприятие, сообщается в телеграм-канале Чигиринского сельсовета.

Полиция уже занялась расследованием. О месте и времени проведения повторных публичных слушаний «О преобразовании муниципальных образований сельсоветов, входящих в состав муниципального образования Благовещенский район Амурской области и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» участникам пообещали сообщить позднее.

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#Благрайон #происшествия

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Наталья Баландина