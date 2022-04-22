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22 апреля 2022, 17:20 0

Амурчане стали реже болеть коронавирусом

Но ограничения пока не снимут

Амурчане стали реже болеть коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Приамурье отмечается серьезное снижение количества заболевших COVID-19. При этом эпидемиологическая обстановка остаётся нестабильной, поэтому ограничения пока не снимут, сообщили в региональном правительстве.

За неделю количество заболевших уменьшилось на 26,2 процента. Максимальное количество случаев приходится на областной центр – 29,8 процента. Большинство заразившихся – 99,6 процента переносят заболевание в форме ОРВИ, оставшиеся 0,4 процента в форме пневмонии, которая не требует лечения в стационаре. Бессимптомные случаи не фиксируют уже две недели. Среди взрослых заболевших стало на четверть меньше, на треть меньше положительных результатов среди детей.

Положительная динамика не повод расслабляться. Специалисты отмечают, что нужно продолжить вакцинацию, а кому необходимо – пройти ревакцинацию.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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