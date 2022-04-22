Александр Семчев признался, что не хочет встречаться с внуками

В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Семчев рассказал, что не воспитывал старших сыновей Павла и Кирилла. 53-летний артист признался, что детей в одиночку поднимали на ноги их мамы. Отцовская забота, любовь и внимание достались лишь младшему сыну Фёдору.

Даже появившиеся дети у старших сыновей не растопили лёд в сердце Семчева. Александр Львович даже ни разу не навестил внуков. Актёр отметил, что внуки живут в другом городе, но он видел их лишь на фото и видео. По его словам, при виде них у него в сердце ничего «не ёкнуло».

Как пишет «Газета.ru», сын Семчева Павел Можинов с семьёй живёт в Брянской области, где работает на железной дороге. Артист честно признался, что не может побороть свою лень и доехать до них, чтобы познакомиться с внуками и наладить отношения.

Младший сын Семчева родился в 2005 году. Несколько лет назад Фёдор решил переехать к отцу, а мать периодически приезжает к ним в гости.

Александр рассказал, что с сыном у них бывают недопонимания. Если наследник не слушается знаменитого отца, тот повышает голос и может вести себя достаточно грубо. По словам актёра, он вспыльчив, старается держать себя в руках, но срывается. Ему хочется оградить Фёдора от проблем, поэтому он старается не давать слабину в воспитании.