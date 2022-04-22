Амурские больницы возвращаются к привычному режиму после пандемии

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В Приамурье больницы возвращаются к прежнему режиму работы, а коечный фонд для больных коронавирусом сократили, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказала министр здравоохранение области Светлана Леонтьева, койки остались только в инфекционных отделениях и терапевтическом корпусе городской клинической больницы Благовещенска. Хирургический корпус городской клинической больницы уже работает в штатном режиме, в скором времени так начнёт работать и детская больница.

Сейчас в стационаре находятся 226 амурчан, 503 пациента – на амбулаторном лечении. У 60 % заразившихся COVID-19 и пневмонией состояние лёгкой и средней степени тяжести. На кислородной поддержке в данный момент находятся 107 человек, в том числе один ребёнок, на аппарате ИВЛ – девять жителей области.

Медицинские организации обеспечены СИЗ, расходными материалами и лекарствами более чем на два месяца.