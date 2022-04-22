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22 апреля 2022, 17:02 4

С 1 мая в Благовещенске запустят садоводческие маршруты

Публикуем расписание автобусов

С 1 мая в Благовещенске запустят садоводческие маршруты
Фото: Амур.инфо

По садоводческим маршрутам автобусы будут ходить с 1 мая по 23 октября, за исключением нескольких маршрутов. Остановки общественный транспорт будет делать в Моховой Пади, у турбаз «Снежинка» и «Динамо», в садах мебельной фабрики, у ТЭЦ, Амургражданстроя, в поселках Зазейский и Заречный, на 3-м километре дороги в село Каникурган.

Маршрут № 13: магазин «Благовещенск» – поселок Моховая Падь – турбаза «Снежинка»

Маршрут № 19: магазин «Благовещенск» – поселок Моховая Падь – турбаза «Динамо»

Будние дни:

Выходные и праздничные дни:

Маршрут № 16с: ДОРА – сады мебельной фабрики

Рейс на 07:10 выполняется с 01.05. по 31.08.2022. Рейс на 19:10 выполняется с 01.05. по 31.08.2022.

Маршрут № 18с: магазин «Благовещенск» – сады ТЭЦ

Автобус рейсами на 11:30 (от магазина «Благовещенск»), на 14:20 (от садов ТЭЦ) заходит на территорию кладбища на 17-м километре.

Рейс на 07:00 выполняется с 1.05. по 31.05.2022 по выходным дням, с 1.06. по 31.08.2022 – ежедневно.

Рейс на 18:20 выполняется с 1.05. по 31.08.2022.

Маршрут № 40с: Дворец профсоюзов – поселок Зазейский – поселок Заречный – 3-й километр дороги на село Каникурган

Рейс на 06:30 выполняется с 1.05. по 31.08.2022.

Рейс на 18:20 выполняется с 1.05. по 31.08.2022.

Автобус при выполнении рейсов на 06:30,18:20 заходит в село Каникурган.

Автобус при выполнении рейсов на 08:05 (от Дворца профсоюзов), на 17:25 (от 3-го километра села Каникурган) по 3, 6, 7 дням недели заходит в поселок Зазейский.

Отправление из села Каникурган в 07:17, 19:07.

Маршрут № 46с: 3-й микрорайон – поселок Зазейский – поселок Заречный – 3-й километр дороги на село Каникурган

Автобус осуществляет движение по маршруту по 6, 7 дням недели.

Маршрут № 41с: ДОРА – сады Амургражданстроя

Рейс на 07:30 выполняется с 1.06.2022.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 дня назад

    Шрифт так бьёт в глаза, можно было и поменьше сделать

  • Толбузянин

    Толбузянин
    2 дня назад

    Ну хоть соседку бабушку увижу, хоть одна новость хорошая

  • 5amur

    5amur
    1 день назад

    Размер шрифта удачно подобран.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Благодать то какая скрепная, спасибо царь батюшка родненький великодержавной

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