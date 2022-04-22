С 1 мая в Благовещенске запустят садоводческие маршруты

По садоводческим маршрутам автобусы будут ходить с 1 мая по 23 октября, за исключением нескольких маршрутов. Остановки общественный транспорт будет делать в Моховой Пади, у турбаз «Снежинка» и «Динамо», в садах мебельной фабрики, у ТЭЦ, Амургражданстроя, в поселках Зазейский и Заречный, на 3-м километре дороги в село Каникурган.

Маршрут № 13: магазин «Благовещенск» – поселок Моховая Падь – турбаза «Снежинка»

Маршрут № 19: магазин «Благовещенск» – поселок Моховая Падь – турбаза «Динамо»

Будние дни:

Выходные и праздничные дни:

Маршрут № 16с: ДОРА – сады мебельной фабрики

Рейс на 07:10 выполняется с 01.05. по 31.08.2022. Рейс на 19:10 выполняется с 01.05. по 31.08.2022.

Маршрут № 18с: магазин «Благовещенск» – сады ТЭЦ

Автобус рейсами на 11:30 (от магазина «Благовещенск»), на 14:20 (от садов ТЭЦ) заходит на территорию кладбища на 17-м километре.

Рейс на 07:00 выполняется с 1.05. по 31.05.2022 по выходным дням, с 1.06. по 31.08.2022 – ежедневно.

Рейс на 18:20 выполняется с 1.05. по 31.08.2022.

Маршрут № 40с: Дворец профсоюзов – поселок Зазейский – поселок Заречный – 3-й километр дороги на село Каникурган

Рейс на 06:30 выполняется с 1.05. по 31.08.2022.

Рейс на 18:20 выполняется с 1.05. по 31.08.2022.

Автобус при выполнении рейсов на 06:30,18:20 заходит в село Каникурган.

Автобус при выполнении рейсов на 08:05 (от Дворца профсоюзов), на 17:25 (от 3-го километра села Каникурган) по 3, 6, 7 дням недели заходит в поселок Зазейский.

Отправление из села Каникурган в 07:17, 19:07.

Маршрут № 46с: 3-й микрорайон – поселок Зазейский – поселок Заречный – 3-й километр дороги на село Каникурган

Автобус осуществляет движение по маршруту по 6, 7 дням недели.

Маршрут № 41с: ДОРА – сады Амургражданстроя

Рейс на 07:30 выполняется с 1.06.2022.