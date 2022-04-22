Василий Орлов посетил рыбный цех в Завитинске

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Губернатор Василий Орлов побывал в цехе по переработке рыбы в Завитинске. В 2019 году предприниматель получил субсидию на возмещение части затрат, тогда он модернизировал производство, сообщает правительство Амурской области.

Владелец цеха получил более 227 тысяч рублей, он купил воздухоохладители, холодильные компрессор и агрегат, испаритель и другое оборудование. Сейчас на предприятии трудятся 30 человек. В цехе производят солёную и копчёную рыбу, пресервы и салаты из морепродуктов, всего более 150 наименований.

— Сырьё мы закупаем в основном во Владивостоке, а также на оптовых базах. Поставки у нас практически по всей Амурской области. Возим нашу продукцию даже в Биробиджан, – рассказала технолог Наталья Казыкина.

Во время встречи предприниматель предложил губернатору повысить сумму льготных займов, это предложение обсудят в региональном правительстве.

— Малое и среднее предпринимательство в области будем обязательно поддерживать в новых условиях. Напомню, в области работает единая горячая линия на базе центра «Мой бизнес» по вопросам, касающимся предпринимательства, – прокомментировал Василий Орлов.