В Амурской области работники железной дороги жгли сухую траву

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Жители села Березовка Ивановского района заметили пал возле железной дороги в районе угольной эстакады. На место отправились пожарные, сообщает центр ГЗ и ПБ Амурской области.

Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели железнодорожников. Они признались сотрудникам ведомства, что подожгли траву, чтобы не косить её. Однако из-за ветра огонь разгорелся и разделился: одна часть шла в сторону села, а другая – к угольной эстакаде. Пожарным удалось справиться со стихией.

На поджигателей составили протоколы по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», им грозит штраф.