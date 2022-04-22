Дмитрий Шепелев удивлён поведением гостей на дне рождения сына

Дмитрий Шепелев впервые стал отцом в апреле 2013 года. У него и Жанны Фриске родился сын, которого назвали Платоном. Когда мальчику было чуть больше двух лет, певица умерла из-за неоперабельной опухоли мозга.

После смерти Жанны Дмитрий периодически рассказывал о сыне, но не публиковал снимки мальчика в соцсетях. Телеведущий признавался, что хотел защитить его от пристального внимания публики. Только летом прошлого года Шепелев впервые показал фото Платона.

На днях шоумен рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения сына. На странице «ВКонтакте» он опубликовал видео с воздушными шарами и написал, что ему запомнилось больше всего.

По словам Дмитрия, праздник получился большой и очень яркий, было много гостей. Однако телеведущего удивило, что в разгар мероприятия детям стало интереснее делать селфи на мобильные телефоны, чем следить за происходящим. Шепелев отметил, что друзья Платона «присосались к экранам, как пиявки». Он считает, что в следующем году будет проще разослать гостям видео с вечеринки.

У Дмитрия есть ещё младший сын Тихон, который появился на свет в марте прошлого года. Мамой мальчика стала 39-летняя возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова. С ней ведущий познакомился в 2016 году – они оба водили своих детей в один детский сад.