Дмитрий Шепелев удивлён поведением гостей на дне рождения сына
Сыну Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске недавно исполнилось девять лет
Сыну Дмитрия Шепелева Платону недавно исполнилось девять лет. Телеведущий организовал для наследника большой праздник. Позже в соцсетях Дмитрий возмущённо высказался о друзьях мальчика, которые были приглашены на день рождения, сообщает «Вокруг ТВ».
Дмитрий Шепелев впервые стал отцом в апреле 2013 года. У него и Жанны Фриске родился сын, которого назвали Платоном. Когда мальчику было чуть больше двух лет, певица умерла из-за неоперабельной опухоли мозга.
После смерти Жанны Дмитрий периодически рассказывал о сыне, но не публиковал снимки мальчика в соцсетях. Телеведущий признавался, что хотел защитить его от пристального внимания публики. Только летом прошлого года Шепелев впервые показал фото Платона.
На днях шоумен рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения сына. На странице «ВКонтакте» он опубликовал видео с воздушными шарами и написал, что ему запомнилось больше всего.
По словам Дмитрия, праздник получился большой и очень яркий, было много гостей. Однако телеведущего удивило, что в разгар мероприятия детям стало интереснее делать селфи на мобильные телефоны, чем следить за происходящим. Шепелев отметил, что друзья Платона «присосались к экранам, как пиявки». Он считает, что в следующем году будет проще разослать гостям видео с вечеринки.
У Дмитрия есть ещё младший сын Тихон, который появился на свет в марте прошлого года. Мамой мальчика стала 39-летняя возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова. С ней ведущий познакомился в 2016 году – они оба водили своих детей в один детский сад.
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