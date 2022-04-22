В Благовещенске задержали 19-летнего мошенника

Сотрудники благовещенского уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве 19-летнего местного жителя. Молодой человек купил данные чужих паспортов и оформил с их помощью займы в микрокредитных организациях, рассказали в амурской полиции.

О преступлениях стало известно, когда пострадавшим пришли извещения о задолженностях перед кредиторами. Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника. Молодой человек признался в содеянном. Весь причинённый ущерб – 16 тысяч рублей мошенник вернул. Сейчас благовещенец находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.