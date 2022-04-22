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22 апреля 2022, 15:40 2

В Благовещенске задержали 19-летнего мошенника

Молодой человек купил данные чужих паспортов и оформил займы

В Благовещенске задержали 19-летнего мошенника
Фото: pixabay.com

Сотрудники благовещенского уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве 19-летнего местного жителя. Молодой человек купил данные чужих паспортов и оформил с их помощью займы в микрокредитных организациях, рассказали в амурской полиции.

О преступлениях стало известно, когда пострадавшим пришли извещения о задолженностях перед кредиторами. Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника. Молодой человек признался в содеянном. Весь причинённый ущерб – 16 тысяч рублей мошенник вернул. Сейчас благовещенец находится под подпиской о невыезде, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

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#происшествия #экономика #криминал

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 дня назад

    А когда будут сажать тех, кто по данным паспорта выдает кредиты без предъявления самого паспорта?

    Или этот дурак уже паспорта успел подделать? Тогда сколько он за них заплатил?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 дня назад

    Скорее всего , это ОНО и есть .

    Мошенник - либо тупой сотрудник МФО , либо сожитель тупого сотрудника .

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