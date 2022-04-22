Благовещенцам помогут добраться до кладбища в родительский день
С 30 апреля по 3 мая запустят три автобусных маршрута
В Благовещенске организуют специальные маршруты для посещения кладбищ в родительский день.
В 2022 году родительский день у православных христиан приходится на 3 мая. Администрация Благовещенска запускает три специальных маршрута для посещения жителями города кладбищ. Из Благовещенска автобусы отправляются от остановки напротив магазина «Благовещенск».
Автобусы будут работать с 30 апреля по 3 мая:
- № 50 «магазин "Благовещенск" – кладбище, 8-й км»;
- № 51 «магазин "Благовещенск" – кладбище, 17-й км»;
- № 52 «кладбище, 8-й км – кладбище, 17-й км».
С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.
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