Благовещенцам помогут добраться до кладбища в родительский день

В Благовещенске организуют специальные маршруты для посещения кладбищ в родительский день.

В 2022 году родительский день у православных христиан приходится на 3 мая. Администрация Благовещенска запускает три специальных маршрута для посещения жителями города кладбищ. Из Благовещенска автобусы отправляются от остановки напротив магазина «Благовещенск».

Автобусы будут работать с 30 апреля по 3 мая:

№ 50 «магазин "Благовещенск" – кладбище, 8-й км»;

№ 51 «магазин "Благовещенск" – кладбище, 17-й км»;

№ 52 «кладбище, 8-й км – кладбище, 17-й км».

С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.