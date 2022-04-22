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22 апреля 2022, 15:12 7

Благовещенцам помогут добраться до кладбища в родительский день

С 30 апреля по 3 мая запустят три автобусных маршрута

Благовещенцам помогут добраться до кладбища в родительский день
Фото: ttransport.ru

В Благовещенске организуют специальные маршруты для посещения кладбищ в родительский день.

В 2022 году родительский день у православных христиан приходится на 3 мая. Администрация Благовещенска запускает три специальных маршрута для посещения жителями города кладбищ. Из Благовещенска автобусы отправляются от остановки напротив магазина «Благовещенск».

Автобусы будут работать с 30 апреля по 3 мая:

  • № 50 «магазин "Благовещенск" – кладбище, 8-й км»;
  • № 51 «магазин "Благовещенск" – кладбище, 17-й км»;
  • № 52 «кладбище, 8-й км – кладбище, 17-й км».

С расписанием автобусов можно ознакомиться здесь.

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#городская власть #транспорт #память

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    2 дня назад

    БЛАГОВЕЩЕНЦАМ ПОМОГУТ ДОБРАТЬСЯ ДО КЛАДБИЩА...

  • LT

    LT
    2 дня назад

    для властей это не проблема. уже в чем в чем а в этом без проблем

  • Петро555

    Петро555
    2 дня назад

    )))))

  • Алиса65

    Алиса65
    2 дня назад

    Утешает одно - все мы попадём в Рай...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 день назад

    в Аду места нет ?

  • Undertaker

    Undertaker
    16 часов назад

    Мы с тобой Виталий батькович попадём сразу к девственница, как ты и мечтал))

  • Undertaker

    Undertaker
    16 часов назад

    А я приду во влажных мечтах нифашева и буду с его огорода пердеднно скрепную редьку воповать

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