Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24апреля
Предыдущая новость Следующая новость
22 апреля 2022, 14:50 18

22 апреля исполняется 75 лет борьбе с украинскими националистами

Первые приказы о борьбе с бандеровцами датируются 1947 годом

22 апреля исполняется 75 лет борьбе с украинскими националистами
Фото: pravdavarhive.mil.ru

75 лет назад, в 1947 году, подписан приказ МГБ СССР № 00207 «Об усилении борьбы с националистическим подпольем и его вооруженными бандами в Украинской ССР». Министерство обороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» продолжает публиковать исторические свидетельства преступлений украинских националистов.

Министерство обороны России с помощью документов 40-х – 50-х годов прошлого века показывает, какие зверства учиняли украинские националисты (бандеровцы) на территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года:

«Оккупировав город Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения. Для этого они также использовали украинских националистов: «В июле месяце 1943 года в селе Рыгочено Корецкого района украинские националисты, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру. Однако после того, как он исполнил их требование, националисты "всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь"».

Докладная записка от 13 мая 1944 года командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Георгию Жукову:

«Скрывая от украинского населения свою связь с немецкими военными и гражданскими властями, бандеровцы по сути действуют под диктовку немцев, получая от них за это вооружение, обмундирование и другое военное имущество. Это оружие националисты применяли не только против партизан и военнослужащих Красной Армии, но и против мирного населения: "Бандеровцы путем массового террора стремятся подавить у населения симпатии к советской власти". В документе приведено несколько эпизодов зверств националистов, как например: "В селе Щенятин (21 км севернее Сокаль) бандеровцы расстреляли 87 человек бывших советских активистов села"».

Донесение заместителя военного прокурора 61-й армии от 25 мая 1944 года:

«Как было установлено, каратели в период с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области совершили зверскую расправу над местными жителями. Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей».

Донесение командира 43-й запасной стрелковой дивизии от 26 марта 1945 года:

«В марте 1945 года во Львовской области командованием 43-й стрелковой дивизии была проведена операция по уничтожению бандформирований УПА. При прочесывании местности военнослужащие Красной Армии наткнулись на хорошо укреплённые позиции националистов, которые оказали ожесточенное сопротивление. В ходе сражения удалось установить, что в составе украинских банд действуют немецкие военные специалисты: "Бой длился 3 ½ часа, бандеровцы до 6 раз переходили в контратаку. В процессе боя команды бандеровцами подавались на немецком и украинском языке"».

В годы Великой Отечественной войны украинские националисты, ведущие борьбу против Советского Союза, нередко уверяли население в том, что они борются и против Германии. Однако это было не так. С самого начала войны они первыми стали служить немецко-фашистским оккупантам и призывать украинцев встречать тех как освободителей. Лишь после первых серьезных поражений немецкой военной машины в среде националистов произошел раскол. Но даже тогда те, кто на оккупированной территории перешел на нелегальное положение, продолжили выполнять волю фашистов в борьбе против СССР.

Как следует из доклада МГБ СССР, направленного 7 февраля 1948 года И. Сталину, В. Молотову, Л. Берии и А. Жданову, за период с марта 1947 по январь 1948 годов в западных областях Украинской и Белорусской ССР, в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР ликвидировано антисоветских националистических организаций – 78, связанных с ними банд – 126, участников этих организаций и бандитов – 2 091, пособников бандитам – 1 499 и изъято 8 785 стволов оружия.

Во многих архивных документах, описывающих зверства немецких оккупантов в отношении советских граждан, часто отмечается причастность к этим преступлениям украинских националистов. Они, направленные гитлеровцами, убивали мирных жителей, включая стариков, женщин и детей, проявляя зачастую чрезвычайную жестокость и изуверство, сообщается на официальном сайте архива Минобороны РФ.

Просмотров всего: 701

#Украина #лонгрид #история #память

распечатать


Культура

В Амурской области пройдёт фестиваль исторической культуры
Общество 6

В историческом центре Благовещенска может появиться современная зона отдыха
Общество

Жители Благовещенска могут посетить «Автобус Победы» бесплатно
Общество 11

Один день из жизни амурского священника
Комментарии
Показать все (18)
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 дня назад

    Родственник мой после войны с ними боролся.Очень серьезные ребята. кровь рекой лилась. После ротации оказался в Благовещенске. И перекрестился по его словам с облегчением.

  • DimonS

    DimonS
    2 дня назад

    Дед воевал с ними после войны. Рассказывал, что на фронте на передовой было - это просто курорт по сравнению с этими бандами после войны.

  • LT

    LT
    2 дня назад

    борется 75 лет.

    хехе.

    это анекдот.

    ну и как успехи?

    ссср кони двинул.

    россия в экономическом плане тож как то не очень себя чуствует.

    мож не надо бороться с естественным?

    национализм рождается на основе вмонтированого в человека инстинкта по выживанию, а именно неприязни к чужакам. этим обеспечивается выживаемость популяции.

    в трудных эк. условиях (когда жрать нечего) она переростает в национализм.

    бороться с естеством бесмысленно.

    а про пытки убийства и издевательства красных можно говорить годами и че?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 дня назад

    Гы-гы, это реально ржач! Украинские националисты действуют 75 лет, а рулит страной сейчас ЕВРЕЙ! Спасибо вам АмурИнфо, что хоть просветили меня! Раньше я думал, что украинцы это славяне, а оказывается это евреи. АИ пишите больше. Сейчас вы одни, кто постоянно поднимает настроение!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 дня назад

    Добьём бандеровского зверя в его логове!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 дня назад

    Ликвидируем 5-ю колонну!

  • LT

    LT
    2 дня назад

    да так а кто противЮ флаг тебе в руки.

    выцарапай крысу из ее бункера , пусть она возгавит ваше шествие. для мотивации всего этого процесса и вперед.

    главное чтоб все это быстрей кончилось

  • Дмитрий фил

    Дмитрий фил
    2 дня назад

    для особо бестолковых исполняется 75 лет борьбе, а не 75 лет борьбы! если бы боролись, давно бы эту гниль истребили, однако Хрущ всех прикрыл...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 день назад

    Столько лет безуспешной борьбы было.

    Я в советское время говорили что мы братья, друзья и единый славянский народ (+ белорусы)- не боролись что ли?

    Пока они взращивали национализм где были "старшие братья"?

  • Mainer

    Mainer
    1 день назад

    "Столько лет безуспешной борьбы было."

    Борьба была вполне успешной и завершилась разгромом бандеровцев.

    Но пришедший к власти украинец в вышиванке, решил всех уцелевших бандеровцев выпустить из мест заключения и дать им путь во власть для укрепления украины.

    В то же самое время, он оторвал от России Крым.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 день назад

    После украинца в вышиванке, были Брежнев, Андропов и Черненко. Ага, дали бы они разгуляться бандеровцам... Особенно Андропов.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Странно, что амуринфа обошла вниманием День рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) - 22 апреля 1870 г. - выдающегося политического деятеля России, одного из создателей и руководителей государства нового политического строя - социалистического!

    Некрасиво историю забывать!

  • LT

    LT
    1 день назад

    Mainer 6 часов назад

    "Столько лет безуспешной борьбы было."

    Борьба была вполне успешной и завершилась разгромом бандеровцев.

    Но пришедший к власти украинец в вышиванке, решил всех уцелевших бандеровцев выпустить из мест заключения и дать им путь во власть для укрепления украины.

    В то же самое время, он оторвал от России Крым.

    ***

    но пришедший к власти украинец.

    а кто в украине должен был прийти к власти? осетин, грузин, чеченец?

    хех

  • LT

    LT
    1 день назад

    ну и какой разгром был если они живут и процветуют.

    на врали вам как всегда ваши вожди, а вы дурачки поверили. как всегда

  • LT

    LT
    1 день назад

    не, верить патологическим врунам это ни есть глупость росситян, это скорей заявляет о себе лишняя хромосома, о которой заявил путин

  • LT

    LT
    1 день назад

    Пока они взращивали национализм

    *

    во всех нац. государствах может присутствовать национализм.

    и не все государоства в мире уничтожают своих граждан (как это делается властями в россии) в попытки забить тему на корню.

    то, что путин замордовывал русских, чтоб победить его ниочем не говорит. это если иначе выразиться

  • LT

    LT
    1 день назад

    *ниочем не говорит

    поясню:

    это не есть основания к убийству и террору других людей в чужих странах.

    это не говорит о том, что путин молодец.

    национализм это заград барьер от уничтожения тебя другими культурами и народами.

  • Mainer

    Mainer
    14 часов назад

    "После украинца в вышиванке, были Брежнев, Андропов и Черненко. Ага, дали бы они разгуляться бандеровцам... Особенно Андропов."

    Брежнев - украинец.

    Черненко - украинец.

    Андропов - 1 год у власти, 11 месяцев из которых на больничной койке.

    Дали они разгуляться бандеровцам по полной!

    До того, что представитель бандеровцев, занимая высшие должности в компартии УССР, стал высшим украинским должностным лицом.

    И уже будучи президентом, вовсю хвастался как он активно и деятельно участвовал в бандеровском движении.

Показать все (18)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь