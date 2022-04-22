22 апреля исполняется 75 лет борьбе с украинскими националистами

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75 лет назад, в 1947 году, подписан приказ МГБ СССР № 00207 «Об усилении борьбы с националистическим подпольем и его вооруженными бандами в Украинской ССР». Министерство обороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» продолжает публиковать исторические свидетельства преступлений украинских националистов.

Министерство обороны России с помощью документов 40-х – 50-х годов прошлого века показывает, какие зверства учиняли украинские националисты (бандеровцы) на территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года:



«Оккупировав город Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения. Для этого они также использовали украинских националистов: «В июле месяце 1943 года в селе Рыгочено Корецкого района украинские националисты, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру. Однако после того, как он исполнил их требование, националисты "всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты. Трупы пострадавших были брошены в огонь"».

Докладная записка от 13 мая 1944 года командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Георгию Жукову:



«Скрывая от украинского населения свою связь с немецкими военными и гражданскими властями, бандеровцы по сути действуют под диктовку немцев, получая от них за это вооружение, обмундирование и другое военное имущество. Это оружие националисты применяли не только против партизан и военнослужащих Красной Армии, но и против мирного населения: "Бандеровцы путем массового террора стремятся подавить у населения симпатии к советской власти". В документе приведено несколько эпизодов зверств националистов, как например: "В селе Щенятин (21 км севернее Сокаль) бандеровцы расстреляли 87 человек бывших советских активистов села"».

Донесение заместителя военного прокурора 61-й армии от 25 мая 1944 года:



«Как было установлено, каратели в период с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области совершили зверскую расправу над местными жителями. Всего было убито и зверски замучено более 50 человек советских патриотов, в том числе женщин, стариков и детей».

Донесение командира 43-й запасной стрелковой дивизии от 26 марта 1945 года:

«В марте 1945 года во Львовской области командованием 43-й стрелковой дивизии была проведена операция по уничтожению бандформирований УПА. При прочесывании местности военнослужащие Красной Армии наткнулись на хорошо укреплённые позиции националистов, которые оказали ожесточенное сопротивление. В ходе сражения удалось установить, что в составе украинских банд действуют немецкие военные специалисты: "Бой длился 3 ½ часа, бандеровцы до 6 раз переходили в контратаку. В процессе боя команды бандеровцами подавались на немецком и украинском языке"».

В годы Великой Отечественной войны украинские националисты, ведущие борьбу против Советского Союза, нередко уверяли население в том, что они борются и против Германии. Однако это было не так. С самого начала войны они первыми стали служить немецко-фашистским оккупантам и призывать украинцев встречать тех как освободителей. Лишь после первых серьезных поражений немецкой военной машины в среде националистов произошел раскол. Но даже тогда те, кто на оккупированной территории перешел на нелегальное положение, продолжили выполнять волю фашистов в борьбе против СССР.

Как следует из доклада МГБ СССР, направленного 7 февраля 1948 года И. Сталину, В. Молотову, Л. Берии и А. Жданову, за период с марта 1947 по январь 1948 годов в западных областях Украинской и Белорусской ССР, в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР ликвидировано антисоветских националистических организаций – 78, связанных с ними банд – 126, участников этих организаций и бандитов – 2 091, пособников бандитам – 1 499 и изъято 8 785 стволов оружия.

Во многих архивных документах, описывающих зверства немецких оккупантов в отношении советских граждан, часто отмечается причастность к этим преступлениям украинских националистов. Они, направленные гитлеровцами, убивали мирных жителей, включая стариков, женщин и детей, проявляя зачастую чрезвычайную жестокость и изуверство, сообщается на официальном сайте архива Минобороны РФ.