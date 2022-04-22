Амурчанка и спустя год не получила автомобиль, за который уже заплатила

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В апреле 2021 года жительница Благовещенска заплатила аванс за машину, которую ей должны были доставить из Японии. Но этого компания-посредник так и не сделала, ещё и деньги не вернула. Женщина обратилась в суд.

В иске жительница Благовещенска указала, что в качестве аванса она передала компании-посреднику 100 тысяч рублей – об этом свидетельствуют банковские выписки. В своём обращении к суду амурчанка попросила расторгнуть договор, вернуть ей аванс, а также взыскать 111 600 рублей пени за нарушение сроков исполнения договора и 111 600 рублей пени за нарушение срока возврата денежных средств.

Суд рассмотрел материалы дела и постановил, что взыскать неустойки за нарушение сроков исполнения договора не получится, так как условиями договора не предусмотрен конкретный срок исполнения обязательств.

— В итоге суд расторг договор и постановил взыскать с компании в пользу благовещенки оплаченные 100 тысяч рублей, неустойку в сумме 100 тысяч рублей, штраф в размере 100 тысяч рублей, отказав в удовлетворении требований в большем размере, – рассказали в пресс-службе суда.

Таким образом, благовещенка получит от компании-посредника 300 тысяч рублей.