Благовещенский городской парк проверила комиссия

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Комиссия провела готовность Городского парка в Благовещенске к летнему сезону.

Особое внимание проверяющие обратили на безопасность аттракционов, противопожарную безопасность и подготовку персонала. Специалисты также проверили документацию по охране труда, наличие аптечек первой медицинской помощи, целостность ограждений, противопожарное оборудование.

В преддверии летнего сезона сотрудники парка провели ремонт, территорию обследовали на заселенность клещами, аттракционы прошли плановое обслуживание. Контролеры-посадчики прошли инструктаж по оказанию первой медицинской помощи, пожарной безопасности и поведению в других нештатных ситуациях.

— Мы проверили и документацию, и готовность территории, аттракционов к открытию сезона. Комиссионная приемка прошла успешно, ждем жителей и гостей города на открытии, будет большая праздничная программа, – отметила заместитель начальника городского управления культуры Юлия Кочкина.

Городской парк Благовещенска отроется в субботу, 23 апреля, в 11:00. На сцене выступят коллективы Городского дома культуры, творческие студии, праздничные агентства.

Прогулочные зоны в Первомайском парке откроют 15 мая. Часть территории по-прежнему останется недоступной для посетителей, это связано с работами по благоустройству.