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22 апреля 2022, 16:30 0

Жители Амурской области отправятся в колонию за кражу на железной дороге

Преступники похитили детали, чтобы сдать их на металлолом

Жители Амурской области отправятся в колонию за кражу на железной дороге
Фото: pixabay.com

В Приамурье суд отправил в колонию общего режима жителей Белогорского района. Злоумышленники украли детали действующей железной дороги, чтобы сдать их на металлолом, рассказали в транспортной прокуратуре.

31 мая 2021 года приятели решили немного «подзаработать» – разобрать часть железнодорожных путей, а детали сдать на металлолом. Злоумышленники демонтировали 96 креплений – клеммы, скобы и болты.

Преступников задержали и отправили под суд. Так как это был не первый опыт незаконных действий и у мужчин имелись непогашенные судимости, суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы одному и 6 лет лишения свободы другому.

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