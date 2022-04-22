Приморец приехал в Амурскую область, чтобы изготовить наркотики

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Жителя Приморского края суд признал виновным в незаконном изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщает прокуратура Амурской области.

В октябре 2020 года осуждённый приехал в одно из сёл Михайловского района и собрал дикорастущую коноплю. После в заброшенном доме он сделал гашишное масло, положил его в банку и оставил там. В мае он вернулся из Приморья, забрал запрещённое вещество и поехал домой. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, полицейские нашли в его машине наркотики.

Уточняется, что в 2009 году приморца судили за незаконный оборот наркотических веществ, в том числе и за сбыт. А на момент совершения последнего преступления у злоумышленника была непогашенная судимость за хранение наркотиков.

Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил виновнику 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.