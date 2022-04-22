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22 апреля 2022, 11:46 5

Ведущий Александр Гуревич покинул шоу «Сто к одному»

Гуревич считает, что сейчас не время веселиться

Ведущий Александр Гуревич покинул шоу «Сто к одному»
Фото: mupkaskad.ru

Бессменный ведущий передачи «Сто к одному» Александр Гуревич высказал свое мнение по поводу происходящего в мире, после чего уволился. По мнению телезвезды, сейчас не время для шуток и развлечений, сообщает «СтарХит».

Гуревич заявил, что в настоящее время не горит желанием вести развлекательное шоу и понимает тех, кто не хочет принимать в нём участие. По словам 57-летнего телеведущего, сейчас он считает для себя невозможным веселиться и шутить. Александр Витальевич также отметил, что все выпуски передачи, которые выходят сейчас, были сняты до начала спецоперации на Украине.

Теперь неизвестно, кто станет новым ведущим программы и будет ли она вообще существовать. Шоу «Сто к одному» выходит с 1998 года. Все эти годы Гуревич был её бессменным ведущим.

В своё время Александр Витальевич вёл проект «Устами младенца». Но из-за низких рейтингов шоу на время убрали из эфира. Позже передача возобновила свое существование. Её ведущими были разные звёзды, в том числе Алексей Кортнев и Александр Олешко. Сейчас «Устами младенца» ведёт Евгений Рыбов.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    2 дня назад

    Другого найдём. Можешь тоже со страны сваливать

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Такого вряд ли найдёшь. Другого - возможно.

    Мне он нравился. С удовольствием смотрел все его передачи! Надеюсь, после победы над укронацистами он вернётся на эту передачу.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 дня назад

    Передача очень хорошая, позитивная, с добрым юмором. Гуревич вёл с 1998г, без него- "не то пальто".

    Также и на "Авторадио"- после ухода Демидова и Абрамяна из драйв-шоу "Поехали"- совершено стрёмная замена

  • Mainer

    Mainer
    1 день назад

    Стрёмный ведущий.

    Невелика потеря.

  • Mainer

    Mainer
    1 день назад

    Обычно именно его приводят в качестве примера настолько ужасной дикции, что порой непонятно, что он говорит.

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