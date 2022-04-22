Ведущий Александр Гуревич покинул шоу «Сто к одному»

Гуревич заявил, что в настоящее время не горит желанием вести развлекательное шоу и понимает тех, кто не хочет принимать в нём участие. По словам 57-летнего телеведущего, сейчас он считает для себя невозможным веселиться и шутить. Александр Витальевич также отметил, что все выпуски передачи, которые выходят сейчас, были сняты до начала спецоперации на Украине.

Теперь неизвестно, кто станет новым ведущим программы и будет ли она вообще существовать. Шоу «Сто к одному» выходит с 1998 года. Все эти годы Гуревич был её бессменным ведущим.

В своё время Александр Витальевич вёл проект «Устами младенца». Но из-за низких рейтингов шоу на время убрали из эфира. Позже передача возобновила свое существование. Её ведущими были разные звёзды, в том числе Алексей Кортнев и Александр Олешко. Сейчас «Устами младенца» ведёт Евгений Рыбов.