Ведущий Александр Гуревич покинул шоу «Сто к одному»
Гуревич считает, что сейчас не время веселиться
Бессменный ведущий передачи «Сто к одному» Александр Гуревич высказал свое мнение по поводу происходящего в мире, после чего уволился. По мнению телезвезды, сейчас не время для шуток и развлечений, сообщает «СтарХит».
Гуревич заявил, что в настоящее время не горит желанием вести развлекательное шоу и понимает тех, кто не хочет принимать в нём участие. По словам 57-летнего телеведущего, сейчас он считает для себя невозможным веселиться и шутить. Александр Витальевич также отметил, что все выпуски передачи, которые выходят сейчас, были сняты до начала спецоперации на Украине.
Теперь неизвестно, кто станет новым ведущим программы и будет ли она вообще существовать. Шоу «Сто к одному» выходит с 1998 года. Все эти годы Гуревич был её бессменным ведущим.
В своё время Александр Витальевич вёл проект «Устами младенца». Но из-за низких рейтингов шоу на время убрали из эфира. Позже передача возобновила свое существование. Её ведущими были разные звёзды, в том числе Алексей Кортнев и Александр Олешко. Сейчас «Устами младенца» ведёт Евгений Рыбов.
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