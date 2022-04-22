В Амурской области не хватает ветеринаров

В бюджетных учреждениях управления ветеринарии Амурской области сейчас работают 353 человека. Из них лишь 36 % – молодежь младше 35 лет. Открытыми остаются вакансии в пяти муниципалитетах.

На сегодняшний день врачей-ветеринаров не хватает в Тынде, Сковородине, Свободном и Мазановском районе, везде требуется по одному специалисту. В Тамбовском районе открыты вакансии сразу для трех врачей.

Управление ветеринарии по Амурской области в своем телеграм-канале сообщает, что средняя зарплата ветврача в госучреждениях – 50 600 рублей. Кроме того, молодые специалисты, приезжающие на работу в сельскую местность, могут получить подъемные – от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от района (на севере – больше). Такие единовременные выплаты успели получить уже 354 молодых специалиста.