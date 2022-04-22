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22 апреля 2022, 13:12 1

В Амурской области не хватает ветеринаров

Средний возраст специалистов – 43 года

В Амурской области не хватает ветеринаров
Фото: управление ветеринарии Амурской области

В бюджетных учреждениях управления ветеринарии Амурской области сейчас работают 353 человека. Из них лишь 36 % – молодежь младше 35 лет. Открытыми остаются вакансии в пяти муниципалитетах.

На сегодняшний день врачей-ветеринаров не хватает в Тынде, Сковородине, Свободном и Мазановском районе, везде требуется по одному специалисту. В Тамбовском районе открыты вакансии сразу для трех врачей.

Управление ветеринарии по Амурской области в своем телеграм-канале сообщает, что средняя зарплата ветврача в госучреждениях – 50 600 рублей. Кроме того, молодые специалисты, приезжающие на работу в сельскую местность, могут получить подъемные – от 400 до 800 тысяч рублей в зависимости от района (на севере – больше). Такие единовременные выплаты успели получить уже 354 молодых специалиста.

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#животные #здоровье

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Как жаль, что Амурке ни одно учебное заведение не готовит ветеринаров. ((

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