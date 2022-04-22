Амурчане рассказали, каким способом окрашивают яйца на Пасху

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Участниками опроса стали почти две тысячи человек, и оказалось, что почти половина (48 %) предпочитают использовать готовые красители. На втором месте по популярности вариант «термонаклейки». Их в праздник Светлой Пасхи для декорирования яиц используют 24 % опрошенных (или 455 человек). Придерживаются традиционного способа окрашивания с помощью луковой шелухи 23 % наших читателей (или 439 человек). Остальные предложенные варианты оказались более экзотичны и используются амурчанами не так часто. Так, каркаде для окрашивания яиц используют только 3 % респондентов (57 человек), а куркуму предпочитает 1 % опрошенных (21 человек). Самый редкий вариант – это краснокочанная капуста. Его выбрали только три человека, что даже меньше 1 %.

Кроме того, 19 человек дали свой вариант ответа: «Я не крашу яйца», «Все варианты, кроме капусты», «Йод и зелёнка», «Синька», «Лук и каркаде». Нашлись и те, кто поблагодарил редакцию Амур.инфо за идею: «А можно каркаде и кукурмой? Я и не знала вовсе. Обычно либо луковой шелухой, либо термонаклейки»; «Про окрашивание яиц каркаде и куркумой даже не слышала. Попробую».

Сейчас на главной странице сайта Амур.инфо организован новый опрос: «Как вы планируете провести майские праздники?».