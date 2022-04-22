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22 апреля 2022, 12:49 3

Владимир Путин получил приглашение на саммит G20

Об этом рассказала глава Минфина Индонезии

Владимир Путин получил приглашение на саммит G20
Фото: pixabay.com

Лидеров стран пригласили на саммит G20, который пройдёт в ноябре на острове Бали. Владимир Путин также получил приглашение, сообщила глава Минфина Индонезии Мульяни Индравати.

Индонезия в этом году председатель в «Группе двадцати». О том, что приглашение отправлено российскому лидеру, Индравати сообщила во время мероприятия на площадке Международного валютного фонда. Она отметила, что такие приглашения отправляются заранее, и все страны G20 уже получили их.

США и ЕС всячески сопротивлялись визиту Путина, но власти Индонезии заявили, что переговоры и дипломатия важны как никогда.

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#политика #российская власть

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    2 дня назад

    Лидеров стран пригласили на саммит G20, который пройдёт в ноябре на острове Бали. Владимир Путин также получил приглашение, сообщила глава минфина Индонезии Мульяни Индравати )))

    вот там его и отмутузят ребята ( за все то что он сделал )

  • LT

    LT
    2 дня назад

    да он туда и не поедет, если до ноября доживет

  • LT

    LT
    2 дня назад

    индонезийцы походу те еще черти

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