Владимир Путин получил приглашение на саммит G20

Лидеров стран пригласили на саммит G20, который пройдёт в ноябре на острове Бали. Владимир Путин также получил приглашение, сообщила глава Минфина Индонезии Мульяни Индравати.

Индонезия в этом году председатель в «Группе двадцати». О том, что приглашение отправлено российскому лидеру, Индравати сообщила во время мероприятия на площадке Международного валютного фонда. Она отметила, что такие приглашения отправляются заранее, и все страны G20 уже получили их.

США и ЕС всячески сопротивлялись визиту Путина, но власти Индонезии заявили, что переговоры и дипломатия важны как никогда.