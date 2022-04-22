В Благовещенске ограничено движение на улице Северной

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На небольшом участке улицы Северной в Благовещенске ограничено движение авто.

Амурские коммунальные сети устраняют аварию на участке улицы Северной между Калинина и Комсомольской. Завершить ремонт планируют к 18:00 25 апреля.

На время ремонтных работ здесь ограничено движение на участке проезжей части и заезд на стоянку, сообщает администрация Благовещенска.

В настоящий момент специалисты АКС обследуют сеть и принимают решение о дальнейшем ремонте. Пока не известно, будут ли перекрывать Северную полностью или только частично.