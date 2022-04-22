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22 апреля 2022, 11:52 0

Проверок в вузах в 2022 году не будет

Правительством России введен мораторий

Проверок в вузах в 2022 году не будет
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министерство образования и науки РФ сообщило об отмене всех плановых и внеплановых проверок в высших учебных заведениях.

— Правительством России введен мораторий на проверки вузов, – сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с представителями сферы высшего образования.

Отменены не только плановые, но и внеплановые проверки, которых насчитывалось не менее 50. В сводном плане проверок министерства значились 34 комплексные и более 25 тематических проверок (включая ведение финансово-хозяйственной и научной деятельности, осуществление закупок).

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#наука #образование #российская власть

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