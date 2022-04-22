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22 апреля 2022, 12:32 2

У амурчанина изъяли несколько сотен патронов и незаконно хранившееся оружие

По словам задержанного, всё принадлежало его покойному отцу

У амурчанина изъяли несколько сотен патронов и незаконно хранившееся оружие
Фото: управление МВД России по Амурской области

Сотрудники полиции и ФСБ России по Амурской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли незаконно хранившееся оружие и патроны у 59-летнего жителя села Сергеевка Благовещенского района.

Во время осмотра домовладения сельчанина обнаружено две единицы незарегистрированного огнестрельного оружия: нарезной гражданский охотничий длинноствольный карабин модели «КО-44» и гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, а также более 350 патронов к нарезному и гладкоствольному оружию. Помимо этого, полицейскими обнаружена металлическая банка с порохом.

В отношении владельца оружия и патронов возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит ответственность вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время на территории Приамурья сотрудниками полиции, Росгвардии и ФСБ проводится комплексная проверка владельцев гражданского оружия. Уже проверено около 15 тысяч амурчан. В ходе проводимых мероприятий задокументировано 581 административное правонарушение, изъято 496 единиц оружия, в том числе 19 из незаконного оборота, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#закон #происшествия #криминал

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Может быть он на спецоперацию по денацификации Украины собирался?

  • НЮ

    НЮ
    2 дня назад

    С гладким проще, за нарез по-любому срок

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