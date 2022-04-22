В России отменили концерты «Машины времени» после высказываний Макаревича

В своих соцсетях Макаревич отметил, что первые запреты на концерты «Машины времени» были в конце семидесятых. Он сообщил, что сейчас опять отменяют их концерты, и выразил сожаление поклонникам коллектива.

Позже пресс-секретарь группы Антон Чернин уточнил, что пока отменены четыре концерта из шести.

После недавних высказываний Макаревича о россиянах разразился грандиозный скандал. 68-летний музыкант заступился за артистов, которые уезжают из России, посетовав на то, что страна теряет лучших представителей культуры. Он заявил соотечественникам, что «это Россия уехала от вас, потому что Россия – они, а не вы».

Резкие слова Макаревича никого не оставили равнодушным. После его высказываний на артиста все накинулись с критикой. Лидер «Машины времени» решил объясниться и заявил, что многие не так поняли суть его фразы. По его словам, он не оскорблял россиян, а высказался конкретно о хейтерах.

Как пишет «Московский комсомолец», в конце марта Андрей Макаревич в четвёртый раз стал отцом. Его супруга, израильская журналистка и фотограф Эйнат Кляйн, родила в Тель-Авиве сына, которого назвали Эйтаном.