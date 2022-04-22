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22 апреля 2022, 10:42 2

В России отменили концерты «Машины времени» после высказываний Макаревича

Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов

В России отменили концерты «Машины времени» после высказываний Макаревича
Фото: muzhyazheny.ru

В России отменили концерты группы «Машина времени». Об этом сообщил Андрей Макаревич, который сейчас находится в Израиле вместе с молодой женой и новорождённым сыном, сообщает «Комсомольская правда».

В своих соцсетях Макаревич отметил, что первые запреты на концерты «Машины времени» были в конце семидесятых. Он сообщил, что сейчас опять отменяют их концерты, и выразил сожаление поклонникам коллектива.

Позже пресс-секретарь группы Антон Чернин уточнил, что пока отменены четыре концерта из шести.

После недавних высказываний Макаревича о россиянах разразился грандиозный скандал. 68-летний музыкант заступился за артистов, которые уезжают из России, посетовав на то, что страна теряет лучших представителей культуры. Он заявил соотечественникам, что «это Россия уехала от вас, потому что Россия – они, а не вы».

Резкие слова Макаревича никого не оставили равнодушным. После его высказываний на артиста все накинулись с критикой. Лидер «Машины времени» решил объясниться и заявил, что многие не так поняли суть его фразы. По его словам, он не оскорблял россиян, а высказался конкретно о хейтерах.

Как пишет «Московский комсомолец», в конце марта Андрей Макаревич в четвёртый раз стал отцом. Его супруга, израильская журналистка и фотограф Эйнат Кляйн, родила в Тель-Авиве сына, которого назвали Эйтаном.

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#соцсети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 дня назад

    Похоже у Макара старческая деменция.

  • Дмитрий фил

    Дмитрий фил
    2 дня назад

    правильно, врагов нужно бить их же оружием! еще бы остальных по прижали бы...

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