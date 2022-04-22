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22 апреля 2022, 11:11 1

В Амурской области открылась новая школа ухода

Там же можно получить технические средства реабилитации

В Амурской области открылась новая школа ухода
Фото: amurobl.ru

В амурском посёлке Новорайчихинск на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Маяк» открылось новое отделение дневного пребывания и школа ухода для граждан, родственникам которых требуется специализированный уход. Кроме того, там начал работу пункт проката технических средств реабилитации, где можно взять на время костыли или инвалидную коляску.

Как пояснили в пресс-службе амурского правительства, это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Старшее поколение». Теперь на базе центра «Маяк» пожилые амурчане и инвалиды, нуждающиеся в уходе и присмотре, могут получить помощь компетентных специалистов: психолога, специалиста по адаптивной физической культуре, инструктора по труду, культорганизатора, сиделки и других. Такой возможностью воспользовались уже 18 человек.

С посетителями отделения дневного пребывания проводятся занятия, позволяющие развивать память, мелкую моторику, поддерживать когнитивные функции и физическую активность. Люди смогут лучше выполнять рекомендации врача, а кроме того, поддерживать социальные контакты. В отделении предусмотрено и горячее питание.

— В своей работе мы используем проактивный принцип выявления граждан, нуждающихся в уходе. Объезжаем население, проводим информационную кампанию, рассказываем об открытии нашего отделения. Если человеку по состоянию здоровья требуются занятия в группе долговременного ухода, мы его принимаем. При необходимости доставляем специальным автотранспортом – утром из дома, после занятий обратно, – рассказала Оксана Кушнаренко, директор Новорайчихинского комплексного центра социального обслуживания населения «Маяк».

На базе центра работает школа родственного ухода, где людей обучают уходу за маломобильными и немобильными гражданами.

— С 2021 года Амурская область принимает участие в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография». Благодаря этому в прошлом году на территории области было открыто четыре отделения дневного пребывания – в Благовещенске, Свободном и Тамбовке и три школы ухода. А пункты проката пополняются средствами технической реабилитации, которые потом могут получить граждане, – рассказала Татьяна Булгакова, начальник отдела организации социального обслуживания минсоцзащиты Приамурья.

В правительстве Амурской области добавили, что отделения дневного пребывания и школы ухода в этом году планируют открыть в Архаре и Белогорске.

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#здоровье #соцзащита

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Комментарии
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  • БМВ

    БМВ
    2 дня назад

    А в Благовещенске когда будет?

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