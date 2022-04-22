Мэрия Благовещенска представила амурские ТОР властям Хэйхэ

Фото: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

21 апреля власти Благовещенска и Хэйхэ провели встречу в формате телемоста. Она была посвящена совместной работе двух городов по привлечению инвестиций и восстановлению экономики после пандемии COVID-19.

Представители Амурской области рассказали Народному правительству Хэйхэ о возможностях для экономического сотрудничества и амурских территориях опережающего развития (ТОР).

Китайскую сторону интересовала возможность развития экономики с использованием преимуществ ТОР «Приамурская» – это зона строительства канатной дороги и проект «Золотая миля», а также возможность презентации российских ТОРов в Хэйхэ и китайских зон свободной торговли в Благовещенске, их сопряжение. В свою очередь замдиректора агентства Амурской области по привлечению инвестиций Сергей Хмура предложил поддержку китайским инвесторам.

Об имеющихся площадках, например, о территории в селе Ровное, близкой к трансграничному мосту, а также об административных и налоговых льготах для резидентов ТОР и другом рассказал директор управляющей компании «Амурская» Алексей Логинов.

— Инвесторам ТОР доступны значительные льготы по налогам на прибыль и имущество, сниженные страховые взносы. Корпорация предоставляет резидентам землю, предусмотрено инфраструктурное обеспечение реализуемых проектов. Получая налоговые льготы и административные преференции, предприниматели обязуются реализовать проекты определенных параметров в указанные сроки, эти условия закрепляются инвестиционным соглашением, – пояснил китайской стороне Логинов.

Говорили на встрече также о туризме, планах его развития в Благовещенске.

— В Благовещенске продолжает развиваться инфраструктура, в том числе для приема китайских туристов. Это строительство большого городского центра «Трибуна Холл», реконструкция аэропорта, реставрация исторических зданий, в планах – музей динозавров. С китайской стороной мы также обсудили совместное планирование и увязку мастер-плана города Благовещенска с планом развития города Хэйхэ, включая не только строительство туристических объектов, но и открытие новых производств, налоговые, таможенные и визовые режимы на период действия планов для более быстрого развития экономики двух территорий, – рассказал заместитель мэра Максим Ноженкин.

По итогам встречи будет создана рабочая группа по сотрудничеству в индустриальной сфере между Благовещенском и Хэйхэ, сообщает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.