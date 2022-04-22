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22 апреля 2022, 10:30 5

В Благовещенске водитель устроил ДТП: машина опрокинулась на крышу

Очевидцы засняли на видео происшествие в районе пересечения улиц Зейской и Батарейной

В Благовещенске водитель устроил ДТП: машина опрокинулась на крышу
Фото: скриншот видео

Поздним вечером 21 апреля жители Благовещенска стали свидетелями ДТП, которое сняли и тут же разместили в социальных сетях. На кадрах видно, как машина, перевернувшись от удара на крышу, лежит на тротуаре в районе пересечения улиц Зейской и Батарейной.

На месте работали сотрудники полиции. Им сообщение о происшествии поступило в 22:33.

В городском отделе ГИБДД сегодня утром прокомментировали, что водитель, управляя автомобилем Mazda Demio, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие – электроопору в районе дома № 315 на улице Зейской. По предварительной информации, в результате ДТП травмировано два человека, автомобиль получил значительные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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#дороги #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 дня назад

    "которое сняли и тут же разместили в социальных сетях"

    А помочь попавшим в аварию тут же нельзя было?

  • одна из....

    одна из....
    2 дня назад

    Ещё поможешь да не так.. Обвинят потом..

  • Петро555

    Петро555
    2 дня назад

    В точку!!!

  • Вишня

    Вишня
    2 дня назад

    Женщина за рулем?

  • старатель

    старатель
    2 дня назад

    ехал 40

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