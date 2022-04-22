В Благовещенске водитель устроил ДТП: машина опрокинулась на крышу

На месте работали сотрудники полиции. Им сообщение о происшествии поступило в 22:33.

В городском отделе ГИБДД сегодня утром прокомментировали, что водитель, управляя автомобилем Mazda Demio, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие – электроопору в районе дома № 315 на улице Зейской. По предварительной информации, в результате ДТП травмировано два человека, автомобиль получил значительные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.