В Благовещенске водитель устроил ДТП: машина опрокинулась на крышу
Очевидцы засняли на видео происшествие в районе пересечения улиц Зейской и Батарейной
Поздним вечером 21 апреля жители Благовещенска стали свидетелями ДТП, которое сняли и тут же разместили в социальных сетях. На кадрах видно, как машина, перевернувшись от удара на крышу, лежит на тротуаре в районе пересечения улиц Зейской и Батарейной.
На месте работали сотрудники полиции. Им сообщение о происшествии поступило в 22:33.
В городском отделе ГИБДД сегодня утром прокомментировали, что водитель, управляя автомобилем Mazda Demio, допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие – электроопору в районе дома № 315 на улице Зейской. По предварительной информации, в результате ДТП травмировано два человека, автомобиль получил значительные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
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