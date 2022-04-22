Злоумышленники использовали портал госуслуг для отправки оскорблений

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Минцифры изменило шаблоны e-mail уведомлений Госуслуг для регистрации пользователей. Это сделано в целях исключения спама.

Как сообщили в министерстве, раньше при регистрации на портале госуслуг у пользователей была возможность указать произвольные имя и фамилию, которые использовались в подтверждающем сообщении от Госуслуг на указанный e-mail других пользователей. Злоумышленники использовали эту возможность и писали вместо инициалов оскорбительные тексты.

Шаблоны e-mail-уведомлений Госуслуг для регистрации пользователей уже изменены. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации извинились перед пользователями портала за доставленные неудобства.