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22 апреля 2022, 10:11 0

Злоумышленники использовали портал госуслуг для отправки оскорблений

При регистрации вместо имени и фамилии они писали оскорбительные тексты

Злоумышленники использовали портал госуслуг для отправки оскорблений
Фото: pixabay.com

Минцифры изменило шаблоны e-mail уведомлений Госуслуг для регистрации пользователей. Это сделано в целях исключения спама.

Как сообщили в министерстве, раньше при регистрации на портале госуслуг у пользователей была возможность указать произвольные имя и фамилию, которые использовались в подтверждающем сообщении от Госуслуг на указанный e-mail других пользователей. Злоумышленники использовали эту возможность и писали вместо инициалов оскорбительные тексты.

Шаблоны e-mail-уведомлений Госуслуг для регистрации пользователей уже изменены. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации извинились перед пользователями портала за доставленные неудобства.

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