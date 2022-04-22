Теплоснабжение и водоснабжение в Шимановске восстановлено

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— Прокуратура Шимановского района проводит проверку по факту коммунальной аварии в Шимановске, из-за которой без тепла и горячей воды остались 52 многоквартирных дома и социальные объекты, – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что, несмотря на восстановление теплоснабжения и водоснабжения, прокурорская проверка будет проведена в полном объёме.