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22 апреля 2022, 09:50 1

Теплоснабжение и водоснабжение в Шимановске восстановлено

По факту происшествия проводится прокурорская проверка

Теплоснабжение и водоснабжение в Шимановске восстановлено
Фото: vk.com/shimanovskadm

В прокуратуре Амурской области сообщили, что теплоснабжение в Шимановске восстановлено. Напомним, что накануне из-за аварии без воды и тепла осталось около девяти тысяч жителей города.

— Прокуратура Шимановского района проводит проверку по факту коммунальной аварии в Шимановске, из-за которой без тепла и горячей воды остались 52 многоквартирных дома и социальные объекты, – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что, несмотря на восстановление теплоснабжения и водоснабжения, прокурорская проверка будет проведена в полном объёме.

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#происшествия #Шимановск #ЖКХ

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Комментарии
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  • ангелина-28

    ангелина-28
    2 дня назад

    Да когда уже этого мэра посадят в тюрьму и его завод отдадут другим и люди будут работать!

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