Амурские актёры передали гуманитарную помощь для беженцев ДНР и ЛНР

Фото: Амурский областной театр драмы

Амурский областной театр драмы поддержал масштабную всероссийскую акцию «Открытый занавес», организованную Министерством культуры Российской Федерации в поддержку эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР, а также семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

В пятницу, 15 апреля, в рамках акции на подмостках театра драмы прошёл спектакль «Ночь перед Рождеством». Все средства от продажи билетов решили использовать на благотворительность. Всего выручили 130 850 рублей. Кроме того, в фойе театра установили ящик для желающих внести посильную материальную помощь, там в итоге оказалась сумма в 6 431 рубль.

На эти деньги закупили продукты питания и предметы первой необходимости для беженцев: средства гигиены, постельное белье, детское питание в виде молочных смесей и сухих каш, гречневую крупу.

В четверг, 21 апреля, представители театра передали груз в центр приёма гуманитарной помощи ОНФ по адресу: улица Красноармейская, 124.