Амурским «Ровесникам» исполняется 55 лет

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Ежегодно, в последнее воскресенье апреля, заслуженный коллектив Министерства культуры РФ, образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки РФ, обладатель золотой медали Фонда мира, золотой медали и премии имени М. В. Ломоносова, лауреат всероссийских и международных фестивалей ЮНЕСКО хореографический ансамбль «Ровесники» отмечает день рождения. В этом году празднование 55-летия ансамбля выпало на 24 апреля.

Коллектив, ставший легендой

В 1967 году кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Вячеслав Васильевич Белоглазов основал детский хореографический ансамбль «Ровесники», который стал со временем ведущим детским коллективом Амурской области и Дальнего Востока.

«Ровесники» исполняют русские народные танцы и сюиты, танцы народов мира. Ансамбль популяризирует русскую культуру, сохраняет и преумножает национальные традиции. Учащиеся осваивают классический и народный танец, овладевают теорией и техникой сценического и актёрского мастерства, занимаются гимнастикой, акробатикой. На занятиях по музыкальному воспитанию дети знакомятся с мировым музыкальным искусством, изучают основные музыкальные направления, творчество известных композиторов и историю мирового балета.

С 1994 года художественным руководителем и главным постановщиком танцев является выпускница ансамбля, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный работник общего образования России, обладатель знака «За достижения в культуре» Елена Владимировна Федина.

Уникальная система обучения

Сегодня в ансамбле занимается 450 детей в возрасте от 4 до 18 лет, а за 55 лет через творческую школу коллектива прошли 6 900 детей. В ансамбле действует уникальная, единственная в России система взаимного воспитания и обучения, разработанная и внедрённая В. В. Белоглазовым. Данная система признана во многих субъектах Российской Федерации, опыт работы ансамбля используют в творческих коллективах и школах России. Все участники ансамбля объединены в микрогруппы-семьи по принципу «старшие – средние – младшие». Через такие семейные объединения старшие ребята учатся заботиться о младших товарищах, приобщают их к активной общественной жизни в коллективе, передают малышам традиции и прививают нравственные ценности. Такой системе нет аналогов в мире.

Традиции ансамбля

В ансамбле работает совет самоуправления, который призван стимулировать развитие творческих и личностных способностей юных танцоров. Участвуя в нём, дети учатся ответственности, организованности, умению планировать и рационально использовать время, имеют возможность проявить свои организаторские способности, раскрыть и развить имеющиеся таланты.

Одной из значимых традиций коллектива является преемственность поколений. На этом строится и система взаимного воспитания и обучения. Выпускники приводят в ансамбль своих детей и внуков. Всё это создаёт в коллективе атмосферу дружбы, делает его более сплочённым.

Выпускники ансамбля – это гордость коллектива. Даже после завершения обучения в коллективе они продолжают активно участвовать в социально значимых проектах «Ровесников», являются продолжателями традиций и носителями воспитательных идей ансамбля.

Патриотизм и благотворительность

Неотъемлемая часть современной комплексной образовательной программы коллектива – патриотическое воспитание, которое осуществляется посредством танцев, бесед, участия в международных фестивалях. Представляя национальную культуру России на международном уровне, дети испытывают гордость за свою страну, свои национальные традиции.

Значимой традицией ансамбля является благотворительная деятельность. Ансамбль много лет активно помогает тем, кто особенно в этом нуждается: детям-сиротам, одиноким пенсионерам, тяжелобольным детям. Участвуя в благотворительных концертах и акциях, радуясь за каждую спасённую жизнь, воспитанники ансамбля учатся состраданию и активному милосердию.

Визитная карточка

«Ровесники» являются визитной карточной Амурской области и города Благовещенска. За 55 лет «Ровесники» с успехом выступали в 43 городах России и 28 странах мира. На протяжении многих лет коллектив достойно представляет Российскую Федерацию на международных фестивалях, организуемых ЮНЕСКО и CIOFF.



«Ровесники» четырежды вошли в Книгу рекордов России, а в 2013 году жители города единогласно выбрали ансамбль одним из семи чудес Благовещенска.

Мероприятия ко дню рождения

24 апреля в 10:00 в Центре эстетического воспитания детей имени В. В. Белоглазова состоится праздничный концерт, на который со всей страны съедутся выпускники «Ровесников», друзья коллектива, а также администрация города и области. В программе будут танцы «золотого фонда» ансамбля и новые постановки. Традиционно на отчётном концерте проходит выпускной для ребят, окончивших обучение в ансамбле.

К юбилейной дате ансамбль проводит фотовыставки в Общественно-культурном центре и ТРЦ «Острова», посетить их можно до конца мая.

А 12 мая в 15:00 в выставочном зале Благовещенска пройдёт открытие выставки, посвящённой юбилею коллектива.