В Благовещенске 15-летнего подростка будут судить за кражи

Фото: pixabay.com

В Благовещенске 15-летний подросток обвиняется в двух кражах. Молодой человек признался в содеянном и раскаялся, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В ноябре прошлого года обвиняемый в гардеробе образовательного центра украл кошелёк из куртки, принадлежащей другому несовершеннолетнему. В нём он нашёл 100 рублей и банковскую карту. Картой подросток расплатился в магазине за продукты, потратив чужие 740 рублей.

В феврале этого года парень был во дворе одного из домов на улице Соколовской, заметил пожилую пару с тяжёлыми пакетами и предложил помочь донести их. Войдя в квартиру, он вытащил из сумки в прихожей шесть тысяч рублей, пока никто не видел.

Расследование окончено, в скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

По УК РФ несовершеннолетнему не грозит реальный тюремный срок, но серьезный штраф или исправительные работы – запросто.