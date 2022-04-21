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21 апреля 2022, 16:29 2

Дочь Иосифа Пригожина сообщила о своей беременности

Даная Пригожина скоро впервые станет мамой

Дочь Иосифа Пригожина сообщила о своей беременности
Фото: russianteleweek.ru

В начале марта дочь Иосифа Пригожина вышла замуж за своего избранника Евгения. На днях Даная поделилась с подписчиками новостью о скором прибавлении в семье. Пригожина рассказала «СтарХиту», как проходит её первая беременность.

Даная призналась, что они с Евгением хотели ребёнка, но всё равно были очень удивлены, когда увидели две заветные полоски. По её словам, радостную новость она сообщила своим родителям и брату только два месяца спустя.

Девушка отметила, что не относится к тем блогерам, которые сразу делятся такими новостями со своей аудиторией. Ведь в жизни случается всякое, поэтому Даная решила перестраховаться.

Дочь продюсера признаётся, что вся их семья очень счастлива. Её мама давно мечтала стать бабушкой и просила внуков. А брат даже не смог сдержать слёзы счастья.

Пока Даная не хочет раскрывать пол будущего малыша и дату родов. Однако она поделилась подробностями своего самочувствия. По словам Пригожиной, её не тянет на солёное, как многих беременных. Она удивлена, что сейчас совсем не может есть мясо, хотя раньше жить не могла без него.

Даная очень хочет пойти работать, потому что ей хочется быть в движении, а не сидеть дома. Дочь Иосифа Пригожина мечтает о двоих детях, но не исключает, что в будущем её желание может измениться.

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#дети #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Владимир86

    Владимир86
    2 дня назад

    Вот зачем это амурчанам? Дай, Бог ей здоровья и её малышу. По - моему, появление здесь информации о приросте поголовья у амурских фермеров было бы более оправдано

  • Петро555

    Петро555
    2 дня назад

    Страна должна знать своих героев!!!!

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