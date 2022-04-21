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21 апреля 2022, 15:50 0

Жена рэпера Джигана потратила на благотворительность 20 миллионов рублей

Оксана Самойлова раскрыла подписчикам неизвестные факты о себе

Жена рэпера Джигана потратила на благотворительность 20 миллионов рублей
Фото: peopletalk.ru

Оксана Самойлова опубликовала в своём блоге снимки, сделанные в восточном стиле, а также поделилась неизвестными фактами о себе. Жена Джигана рассказала, что за прошлый год отдала на благотворительность около 20 миллионов рублей, сообщает «Вокруг ТВ».

Также Самойлова призналась подписчикам, что сама может собрать любую мебель, починить телевизор и выполнить множество других вещей. Оксана рассказала, что всегда читает несколько книг одновременно. По словам супруги рэпера, у неё аналитический склад ума, она обожает правила и ещё больше любит им следовать.

В браке с Джиганом Самойлова родила трёх дочерей и сына. В прошлом году, после появления долгожданного наследника, рэпер попал в реабилитационную клинику из-за неадекватного поведения. Стало известно, что музыкант зависим от наркотиков, а также уже давно изменяет жене. Джиган добровольно согласился пройти лечение, но Оксана Самойлова всё равно подала на развод.

Однако вскоре модель смогла простить супруга. Она объяснила, что после развода не сможет обеспечить здоровую атмосферу всем четверым детям. Самойлова призналась поклонникам, что на фоне развода у её дочерей появились проблемы со здоровьем.

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#соцсети #финансы #шоу-бизнес

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