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21 апреля 2022, 15:15 0

Известный адвокат Вадим Лялин задержан по обвинению в мошенничестве

Следствие предполагает, что Лялин вымогал деньги у клиентов

Известный адвокат Вадим Лялин задержан по обвинению в мошенничестве
Фото: fotkaew.ru

Известный адвокат Вадим Лялин, который представлял интересы Максима Галкина, Аланы Мамаевой, Стаса Костюшкина и других знаменитостей, задержан по подозрению в мошенничестве. Суд арестовал Лялина на два месяца, сообщает «СтарХит».

Задержание 48-летнего адвоката произошло в Москве. Известно, что суд избрал меру пресечения для Лялина в виде ареста на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие предполагает, что адвокат вымогал деньги у клиентов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, арестованного Вадима Лялина лишили статуса адвоката на три года. Сообщается, что он навязывал свои услуги, демонстрируя личные связи со следователем и обещал положительно решить вопрос за сумму более 2 миллионов евро.

Адвокатская палата Москвы пришла к заключению, что Лялин нарушил пять статей кодекса профессиональной деятельности адвоката и две статьи закона об адвокатской деятельности и адвокатуре.

В пресс-службе суда сообщили, что Лялину было отказано об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Вадима Лялина называют звёздным адвокатом, поскольку он не раз представлял в суде интересы знаменитостей. Его клиентами были Максим Галкин, футболист Роман Широков, рэпер Рома Жиган, блогерша Алана Мамаева и другие.

Через несколько дней Лялина этапируют в СИЗО. Сейчас в одной камере с ним находится бывший сотрудник правоохранительных органов, которого также подозревают в мошенничестве.

Как пишет «Московский комсомолец», была информация, что во время задержания Лялин был в состоянии алкогольного опьянения. Однако член ОНК Москвы Ева Меркачёва сообщила, что это не соответствует действительности.

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