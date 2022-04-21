В Благовещенске начали ремонтировать улицу Красноармейскую

В областном центре начали ремонт улицы Красноармейской. Из-за большого автомобильного траффика дорогу будут перекрывать частично, сообщили в администрации Благовещенска.

Подрядчик начал ремонт участка улицы Красноармейской от Нагорной до Больничной. Сейчас проводят подготовительные работы – снимают старый асфальт, выравнивают участок и готовят котлован для замены основания.

— Так как траффик здесь большой, решили перекрывать дорогу частично. В ближайшее время закончим работы на отрезке в 400 метров и перейдем на другую полосу, – отметил представитель подрядной организации Александр Телухов.

На данном участке рабочим предстоит положить более километра асфальта и обустроить тротуар по одной стороне. Все работы обещают закончить к концу августа этого года.