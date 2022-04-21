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21 апреля 2022, 17:11 1

В Благовещенске начали ремонтировать улицу Красноармейскую

Движение перекрыли частично

В Благовещенске начали ремонтировать улицу Красноармейскую
Фото: pixabay.com

В областном центре начали ремонт улицы Красноармейской. Из-за большого автомобильного траффика дорогу будут перекрывать частично, сообщили в администрации Благовещенска.

Подрядчик начал ремонт участка улицы Красноармейской от Нагорной до Больничной. Сейчас проводят подготовительные работы – снимают старый асфальт, выравнивают участок и готовят котлован для замены основания.

— Так как траффик здесь большой, решили перекрывать дорогу частично. В ближайшее время закончим работы на отрезке в 400 метров и перейдем на другую полосу, – отметил представитель подрядной организации Александр Телухов.

На данном участке рабочим предстоит положить более километра асфальта и обустроить тротуар по одной стороне. Все работы обещают закончить к концу августа этого года.

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • ДИВа

    ДИВа
    2 дня назад

    Все только начинают, а когда же закончат начатое в прошлом году? Релочный весь перекопали вместе с пешеходным тротуаром, и заканчивать видимо не собираются. А как быть тем горожанам, которые там живут? Так и будет стоять это безобразие незаконченное?

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