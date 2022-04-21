В Благовещенске началось благоустройство озера в Плодопитомнике

— Мы благоустраиваем эту территорию в рамках нацпроекта. В прошлом году она была вынесена на рейтинговое голосование и выиграла в нем. Хочется сказать спасибо и жителям Плодопитомника, кто активно голосовал за эту территорию, и горожанам, которые поддержали благоустройство. Теперь жители села получат свою комфортную зону отдыха. Сейчас наша задача – воплотить проект в жизнь так, чтобы территория получилась максимально удобной для жителей, люди действительно могли здесь отдохнуть и хорошо провести время, – отметил мэр Благовещенска.

Мэрия сообщает, что Олег Имамеев поручил куратору проекта выезжать на участок не менее двух раз в неделю и следить за тем, как воплощаются идеи «на земле». Это необходимо, чтобы учесть опыт прошлых лет: если в процессе реализации появляются нюансы, которые оказались не учтены в проектах, их нужно прорабатывать совместно с подрядчиком.

— Деревья нужно по максимуму оставить. Но важно выйти и посмотреть: если дерево кривое или растет не там, его желательно демонтировать, даже если в смете этого нет. Или наоборот – если на участке образовалась пустота, стоит добавить больше озеленения, чем было. Важно смотреть своим взглядом на местность и подмечать эти детали уже сейчас, на первом этапе, чтобы потом подрядчику не пришлось делать лишнюю работу, – добавил мэр.