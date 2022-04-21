В Амурской области построят спортивную смарт-площадку

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, в России строительство спортивных объектов не останавливается. В Амурской области в этом году продолжат возводить новые спортплощадки для ГТО и физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтировать стадионы. Кроме того, впервые в регионе появится «умная» спортивная площадка.

В этом году в России по проекту «Бизнес-спринт» федеральные власти дополнительно выделят 2 миллиарда рублей для строительства 80 «умных» смарт-площадок. Одна из них появится и в Амурской области, а в следующем году в регионе построят ещё две такие площадки. Как отметили в министерстве спорта, это будет современный физкультурный комплекс с «умными» тренажёрами, которые помогут выстроить тренировку и подскажут, как выполнять упражнения.

— Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70 % россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом, – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Также в 2022 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в России планируется ввести в эксплуатацию 110 новых стадионов, ФОКов, бассейнов и других спортивных комплексов.

В Амурской области до конца года откроют три физкультурных комплекса: в Магдагачи, Тамбовке и Благовещенске, отремонтируют несколько стадионов и начнут строить круглогодичную ледовую арену.

Кроме того, малые площадки ГТО появятся в Тамбовке, Архаре и селе Пригородном Белогорского округа. На эти цели выделили почти восемь миллионов рублей, в том числе 7,5 миллиона – из федерального бюджета. Планируется, что оборудование для площадок прибудет к концу мая.

— Мы строим и реконструируем объекты спортивной инфраструктуры не только в городах, но также в селах и отдаленных районах области. Все это делается для того, чтобы спортом могло заниматься как можно больше амурчан, – отметил амурский губернатор Василий Орлов.