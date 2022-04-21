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21 апреля 2022, 16:32 0

Благовещенец украл шесть велосипедов

Молодой человек забирал их из подъездов

Благовещенец украл шесть велосипедов
Фото: pixabay.com

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже велосипедов. На счету молодого человека шесть таких преступлений, сообщает управление МВД по Амурской области.

Заявления о пропажах начали поступать в полицию с 16 апреля, общий ущерб составил более 115 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что воровал чужое имущество один человек. Он заходил в подъезды многоквартирных домов, выкатывал найденные велосипеды на улицу и на них же уезжал. Сотрудники установили все возможные места, где подозреваемый мог продать двухколёсный транспорт. Злоумышленника задержали около одного из ломбардов города, сюда он катил велосипед, чтобы продать. Это имущество уже вернули владельцу, местонахождение остального украденного пока выясняют.

Против благовещенца возбудили уголовное дело за кражу, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Парню грозит до двух лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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