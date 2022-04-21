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21 апреля 2022, 14:13 1

Более 9 тысяч жителей Шимановска остались без тепла и воды

В городе произошла крупная коммунальная авария

Более 9 тысяч жителей Шимановска остались без тепла и воды
Фото: vk.com/shimanovskadm

Сегодня, 21 апреля, в Шимановске произошёл порыв на теплотрассе.

Авария случилась в первом микрорайоне города. Она привела к отключению городской теплотрассы.

Без тепла и горячего водоснабжения остались 9 200 человек, проживающих в 52 многоквартирных домах. Кроме того, из-за аварии от услуг отключены детский сад, школа, технический колледж и больница.

«Проясню ситуацию. Вчера в 23:00 произошел порыв теплотрассы. В связи с чем была сильная утечка теплоносителя и пришлось останавливать котельную. Всю ночь мы совместно с ЗАО "Холдинг" искали порыв и только сегодня перед обедом нашли место порыва. ЗАО "Холдинг" оперативно приступило к устранению аварии. Как только устранят, сразу восстановят подачу тепла и горячей воды. В свою очередь, всем жителям, кто получает услуги тепла и горячей воды от центральной котельной, за время отсутствия отопления и горячей воды будет сделан перерасчет автоматически», – обратился в соцсетях к жителям города мэр Шимановска Павел Березовский.

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#ЖКХ #происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • Monarch

    Monarch
    3 дня назад

    по данным Википедии в 2021 году в Шимановске проживало 18500 человек. 9200 это половина населения города без тепла и горячей воды

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