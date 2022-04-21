Более 9 тысяч жителей Шимановска остались без тепла и воды

Сегодня, 21 апреля, в Шимановске произошёл порыв на теплотрассе.

Авария случилась в первом микрорайоне города. Она привела к отключению городской теплотрассы.

Без тепла и горячего водоснабжения остались 9 200 человек, проживающих в 52 многоквартирных домах. Кроме того, из-за аварии от услуг отключены детский сад, школа, технический колледж и больница.

«Проясню ситуацию. Вчера в 23:00 произошел порыв теплотрассы. В связи с чем была сильная утечка теплоносителя и пришлось останавливать котельную. Всю ночь мы совместно с ЗАО "Холдинг" искали порыв и только сегодня перед обедом нашли место порыва. ЗАО "Холдинг" оперативно приступило к устранению аварии. Как только устранят, сразу восстановят подачу тепла и горячей воды. В свою очередь, всем жителям, кто получает услуги тепла и горячей воды от центральной котельной, за время отсутствия отопления и горячей воды будет сделан перерасчет автоматически», – обратился в соцсетях к жителям города мэр Шимановска Павел Березовский.