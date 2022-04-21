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21 апреля 2022, 13:42 0

Николай Бурляев объяснил, почему не разговаривал с Никитой Михалковым 15 лет

Бурляев и Михалков много лет не общались после ссоры

Николай Бурляев объяснил, почему не разговаривал с Никитой Михалковым 15 лет
Фото: old.rk.karelia.ru

Николай Бурляев и Никита Михалков познакомились ещё в подростковом возрасте и долгие годы были лучшими друзьями. Но однажды два мэтра советского кино поссорились и не общались 15 лет, сообщает «СтарХит».

Многие думали, что Бурляев дружил с Михалковым только из-за статуса и денег. Но молодым людям тогда было просто интересно проводить время вдвоем. Они вместе ездили на дачу, гуляли по Москве и строили планы на будущее.

В эфире проекта «Легенда» телеканала RTVi Бурляев рассказал, что любил бывать в гостях у друга. По его словам, в семье Михалкова был такой юмор, что все «просто падали со стульев». 75-летний артист вспоминает, что время тогда было сказочное и очень тёплое.

Оба друга добились успеха и стали звёздами советского кино. У Бурляева и Михалкова всегда была мечта поработать вместе. Однажды Михалков пригласил актёра сняться в эпизоде одного из его фильмов.

Однако на съёмках Бурляев не почувствовал к себе какого-то особого отношения, да ещё и получил от друга указания, которые ему не понравились. Произошла ссора, после которой артист обиделся и уехал. Николай Петрович признаётся, что после этого между ними 15 лет не было тёплых отношений. Каждый пошёл своей дорогой, а общение прервалось.

Но однажды Бурляев увидел документальный фильм, созданный Михалковым в 90-е годы. Его потрясло, как друг откровенно говорил о развале Советского Союза, о появлении нетрадиционных персонажей в эстраде. Их мысли были созвучны, поэтому Николай Петрович забыл старые обиды и встретился с Михалковым.

Сейчас они общаются и иногда проводят время вместе, когда есть свободная минута. Никита Сергеевич в одном из интервью даже признался, что завидовал тому, как Бурляев работает в кадре и на сцене.

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#культура

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