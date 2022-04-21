В Благовещенске задержали подозреваемую в краже бытовой техники

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В Благовещенске полицейские задержали девушку 1998 года рождения по подозрению в краже, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию о пропаже сообщил представитель одной из торговых сетей, отсутствие техники обнаружили во время ревизии. Общий ущерб составил более 21 тысячи рублей.

Сотрудники выяснили, что кражу совершила посетительница магазина. Сначала, убедившись, что за ней никто не наблюдает, она забрала с витрины робот-пылесос. А на следующий день – утюг. Злоумышленницу задержали сотрудники ГИБДД на въезде в Благовещенск, подозреваемая была за рулём машины.

Против амурчанки возбудили уголовное дело, сейчас она находится под подпиской о невыезде.