В правительстве Амурской области обсудили цены на жильё

В правительстве Приамурья обсудили работу строительной отрасли в условиях пандемии и санкций. Заместитель председателя правительства Павел Матюхин сообщил, что все удары строительная отрасль выдержала достойно.

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Во время вспышки заболеваемости COVID-19 в Приамурье возник дефицит кадров, из-за этого остановилось производство некоторых материалов, с доставками тоже были проблемы. Ситуацию недостатка кадров пытаются решать, привлекая местных специалистов. Строительные специальности остаются очень востребованными на рынке труда. Молодым специалистам оказывают поддержку как правительство региона, так и застройщики.

— Если оценивать масштабно, в целом строительная отрасль региона удары выдержала вполне достойно. В любом случае мы продолжаем активно привлекать кадры из-за рубежа, например, из Таджикистана, Белоруссии. Недостаток рабочей силы в первую очередь обусловлен значительным ростом количества строящихся и ремонтируемых объектов, сроки сдачи которых нельзя нарушать ни в коем случае, – объяснил Павел Матюхин.

Цены на жилье

Из-за возросшего спроса увеличилось предложение на рынке недвижимости. Снизить цены удастся, только если увеличатся объемы возводимого жилья.

— Мы создаем максимально комфортные для застройщика условия – предоставляем субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках проектного финансирования по объектам жилищного строительства, предоставляем земельные участки под застройку на льготных условиях, субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники. Все эти меры позволят увеличить объемы строительства жилья, – отметил Павел Владимирович.

На данный момент в области строится 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, возводят 80 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Большинство строек расположены в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Благовещенском и Сковородинском районах.

Срыв сроков

Немного дольше, чем планировали, будут строить школу в Благовещенске и детские сады в Екатеринославке и Магдагачи.

— Школа будет введена в эксплуатацию в следующем году, детский сад в Екатеринославке уже достроен, пристройку в Магдагачи сдадут до конца года. Больше никаких переносов срока возведения объектов в регионе не предполагается, – объяснил зампред.

Что касается школы в Экимчане, контракт с подрядчиками расторгли из-за нарушений, новых обещают найти в ближайшее время.