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21 апреля 2022, 14:50 0

Василий Орлов поручил разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса

В Завитинске губернатор посетил пекарню, модернизированную на средства региональной субсидии

Василий Орлов поручил разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса
Фото: amurobl.ru

Цех по производству кондитерских изделий, модернизированный на средства региональной субсидии, посетил Василий Орлов во время рабочей поездки в Завитинск. Губернатор встретился с руководителем предприятия.

На кондитерском предприятии работает 10 человек. Для переоборудования цеха индивидуальный предприниматель подал заявку на субсидию от правительства Амурской области. На деньги из регионального бюджета и свои собственные средства руководитель предприятия Роман Захария и приобрёл новое производственное оборудование на сумму 4,6 миллиона рублей.

— У нас была произведена замена пекарских печей, налажено производство, в том числе произошла автоматизация процессов для выпуска новых видов продукции: печенье курабье, венские вафли, орешки, песочное печенье. Вся продукция пользуется популярностью у жителей Завитинска и реализуется в нашей семейной торговой сети, – рассказал губернатору предприниматель Роман Захария.

Василий Орлов осмотрел производство и отметил необходимость приобретения отечественной техники и комплектующих. Также губернатор заявил о продолжении финансовой поддержки малого бизнеса и развитии мер дополнительной поддержки.

— Региональному министерству экономического развития и внешних связей поручил проработать дополнительные меры поддержки для малого бизнеса, работающего в пищевой промышленности, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #Завитинск #областная власть #производство #бизнес #экономика

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