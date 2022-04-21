Василий Орлов поручил разработать дополнительные меры поддержки малого бизнеса

Цех по производству кондитерских изделий, модернизированный на средства региональной субсидии, посетил Василий Орлов во время рабочей поездки в Завитинск. Губернатор встретился с руководителем предприятия.

На кондитерском предприятии работает 10 человек. Для переоборудования цеха индивидуальный предприниматель подал заявку на субсидию от правительства Амурской области. На деньги из регионального бюджета и свои собственные средства руководитель предприятия Роман Захария и приобрёл новое производственное оборудование на сумму 4,6 миллиона рублей.

— У нас была произведена замена пекарских печей, налажено производство, в том числе произошла автоматизация процессов для выпуска новых видов продукции: печенье курабье, венские вафли, орешки, песочное печенье. Вся продукция пользуется популярностью у жителей Завитинска и реализуется в нашей семейной торговой сети, – рассказал губернатору предприниматель Роман Захария.

Василий Орлов осмотрел производство и отметил необходимость приобретения отечественной техники и комплектующих. Также губернатор заявил о продолжении финансовой поддержки малого бизнеса и развитии мер дополнительной поддержки.

— Региональному министерству экономического развития и внешних связей поручил проработать дополнительные меры поддержки для малого бизнеса, работающего в пищевой промышленности, – сказал Василий Орлов.