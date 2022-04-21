В Белогорске мужчину осудили за убийство знакомого

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Белогорский городской суд осудил 33-летнего жителя Шимановского района за убийство знакомого. В ходе распития алкоголя мужчины повздорили, сообщает прокуратура Амурской области.

В начале ноября 2021 года ранее неоднократно судимый житель Шимановского района приехал со знакомым в город Белогорск, там мужчины снимали квартиру. В конце ноября этого же года мужчины распивали спиртные напитки и поссорились на почве низкокачественного алкоголя.

Один из них взял нож и несколько раз ударил другого в грудь и шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд учел обстоятельства дела и назначил виновному 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.