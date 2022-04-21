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21 апреля 2022, 12:35 1

Галкину и Пугачёвой предложили стать ведущими реалити-шоу в Израиле

Звёздная семья в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию

Галкину и Пугачёвой предложили стать ведущими реалити-шоу в Израиле
Фото: news.myseldon.com

Максим Галкин и Алла Пугачёва в конце февраля уехали из России в Израиль. Судя по всему, возвращаться в ближайшее время звёздные супруги не намерены. Галкину удалось найти работу в Израиле: у комика запланирован концертный тур по всей стране, сообщает «Комсомольская правда».

Израильские СМИ также сообщают, что Пугачёвой и Галкину предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Пока не известно, согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна.

Звёздные супруги вместе с детьми Гарри и Лизой поселились на вилле с бассейном в посёлке Кесария. Аренда роскошного особняка обходится им в 1,2 миллиона рублей в месяц.

Школьные каникулы у детей давно закончились. По слухам, Гарри и Лиза сейчас проходят школьную программу дистанционно. Кроме того, родители наняли двойняшкам репетиторов. В Москве дети посещали элитную частную школу. За один месяц обучения Пугачёва и Галкин платят 160 тысяч рублей за одного ребёнка.

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#СМИ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    3 дня назад

    "Школьные каникулы у детей давно закончились, но дети все равно учатся"... Это же логично) Каникулы закончились - значит пора учиться!

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