Галкину и Пугачёвой предложили стать ведущими реалити-шоу в Израиле

Израильские СМИ также сообщают, что Пугачёвой и Галкину предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Пока не известно, согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна.

Звёздные супруги вместе с детьми Гарри и Лизой поселились на вилле с бассейном в посёлке Кесария. Аренда роскошного особняка обходится им в 1,2 миллиона рублей в месяц.

Школьные каникулы у детей давно закончились. По слухам, Гарри и Лиза сейчас проходят школьную программу дистанционно. Кроме того, родители наняли двойняшкам репетиторов. В Москве дети посещали элитную частную школу. За один месяц обучения Пугачёва и Галкин платят 160 тысяч рублей за одного ребёнка.