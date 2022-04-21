Галкину и Пугачёвой предложили стать ведущими реалити-шоу в Израиле
Звёздная семья в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию
Максим Галкин и Алла Пугачёва в конце февраля уехали из России в Израиль. Судя по всему, возвращаться в ближайшее время звёздные супруги не намерены. Галкину удалось найти работу в Израиле: у комика запланирован концертный тур по всей стране, сообщает «Комсомольская правда».
Израильские СМИ также сообщают, что Пугачёвой и Галкину предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Пока не известно, согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна.
Звёздные супруги вместе с детьми Гарри и Лизой поселились на вилле с бассейном в посёлке Кесария. Аренда роскошного особняка обходится им в 1,2 миллиона рублей в месяц.
Школьные каникулы у детей давно закончились. По слухам, Гарри и Лиза сейчас проходят школьную программу дистанционно. Кроме того, родители наняли двойняшкам репетиторов. В Москве дети посещали элитную частную школу. За один месяц обучения Пугачёва и Галкин платят 160 тысяч рублей за одного ребёнка.
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